Aylin Aslım'dan Boğaziçi'ne rektör atanan Melih Bulu'ya ana dili tepkisi

AKP'li Melih Bulu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasının yankıları sürüyor. Bulu'nun Twitter hesabından bir paylaşımını retweet eden sanatçı Aylin Aslım, yazım hatalarına dikkat çekti, "Ana dilinizi kullanamayacaksanız rektör olmayın" notunu düştü

02 Ocak 2021 Cumartesi, 14:37
Aylin Aslım'dan Boğaziçi'ne rektör atanan Melih Bulu'ya ana dili tepkisi
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 üniversiteye rektör atadı. 'Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar', Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ataması yapılan isimlerden biri 2015 seçimlerinde AKP'den 1.bölge milletvekili adayı olan Prof. Melih Bulu'ydu. 

Melih Bulu'nun Türkiye'nin en saygın üniversitelerinden biri olan Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanması, öğrenciler başta olmak üzere tüm kamuoyu tarafından tepkiyle karşılandı.

Bulu'nun Bogaziçi Üniversitesi'ne rektör atanmasını eleştiren isimlerden biri de sanatçı Aylin Aslım oldu.

Melih Bulu'nun 2019 yılında Haliç Üniversitesi'nde bir öğrenci buluşması etkinliğinin ardından paylaştığı yazım hatalarıyla dolu ve güçlükle anlaşılan sosyal medya paylaşımını kendi hesabından retweet eden Aylin Aslım, "Ana dilinizi doğru yazıp kullanamıyorsanız rektör olmayın" notu düştü.

İŞTE O TWEET 


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