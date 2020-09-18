AYM: Enis Berberoğlu’nun seçilme hakkı ihlal edildi. CHP: Meclis’e dönmeli

18 Eylül 2020 Cuma, 05:00

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, durdurulan MİT TIR’ları görüntülerini Can Dündar’a verdiği iddiasıyla yargılandığı davada 5 yıl 10 ay hapis cezası alan eski CHP milletvekili Enis Berberoğlu’nun bireysel başvurusunu dün görüştü. Berberoğlu’nun bireysel başvurusunda, “dokunulmazlık hakkını yeniden kazanan bir milletvekili hakkında yargılamaya devam edilmesi ve tutukluluğun sürdürülmesi nedeniyle seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının, iddia tanığının duruşmada hazır edilmemesi nedeniyle de tanık sorgulama hakkının ihlal edildiği” belirtilmişti. AYM Genel Kurulu, Berberoğlu’nun, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine hükmetti. AYM Genel Kurulu’nun oybirliğiyle aldığı kararın gerekçesi ise daha sonra yazılacak.

Berberoğlu’nun milletvekilliğinin düşürülmesini içeren karar nihai olduğu için, AYM’nin kararı, Berberoğlu’nun milletvekilliğinin düşürülmesini kapsamayacak ancak Berberoğlu, yeniden yargılanacak. Berberoğlu’nun dosyası Yargıtay 16. Ceza Dairesi’ne gönderilecek.

Berberoğlu, “siyasi ve askeri casusluk maksadıyla devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgilerini açıklama” suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası almış ve Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 20 Eylül 2018’de cezayı onamış, milletvekilliği sona erinceye dek infazın durdurulmasına karar vermişti. Tahliye edilen Berberoğlu hakkındaki kesinleşmiş ceza, TBMM Genel Kurulu’nda 4 Haziran’da okunmuş ve milletvekilliği düşürülmüştü. Berberoğlu, yeniden tutuklanarak cezaevine gönderilmiş ancak aynı gün koronavirüs tedbirleri kapsamında izinli olarak cezaevinden çıkarılmıştı.

VEKİLLİĞİN DÜŞMESİ YOK HÜKMÜNDE

Hukuk işlerinden sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Anayasa Mahkemesi’nin milletvekilliği tartışmalı bir şekilde düşürülen Berberoğlu lehine verdiği hak ihlali kararını değerlendirdi. Erkek, “Anayasa 83. madde 4. fıkra çok açık: ‘Tekrar seçilen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma, Meclis’in yeniden dokunulmazlığını kaldırmasına bağlıdır’ hükmü bulunuyor” dedi. Berberoğlu’nun 24 Haziran 2018 tarihinde seçildiğini, yeniden dokunulmazlık kazandığını ve dokunulmazlığı kaldırılmadan Yargıtay’da hakkındaki davaya devam edildiğini kaydeden Erkek, şunları dile getirdi:

“Anayasa çiğnendi. Anayasa Mahke-mesi’ne başvurusu var. ‘AYM kararını bekleyin’ dedik. Ama Saray’dan gelen talimatla Yargıtay’ın onama kararıyla hüküm kesinleşti dedi. Yargıtay’ın bu kararı vermesi açıkça anayasaya aykırıydı. Okutmayın dedik bu hükmü. İsteselerdi okutmayabilirlerdi. Okuttular, milletvekilliği düşürüldü, şimdi Anayasa Mahkemesi de hak ihlali kararı verdi. Anayasa Mahkemesi’nin kararıyla kesin hüküm ortadan kalktı. Kesin hükmün okunmasıyla Enis Berberoğlu’nun milletvekilliğinin düşürülmesi de yok hükmündedir. Her açıdan sakatlanmıştır.”

AYM kararlarının geriye yürümeyeceği kuralının yasaların iptali durumunda geçerli bir durum olduğunu da kaydeden Erkek, “Kanunların iptali durumunda geriye yürümez. Hak ihlali tespitinde ihlal edilen hakkın yerine getirilmesi lazım. Geriye yürümeyeceği hak ihlalleriyle ilgili değildir” değerlendirmesinde bulundu. Erkek, AYM’nin verdiği kararın ardından Berberoğlu’nun milletvekilliğine dönmesi ve devam etmesi gerektiğine işaret etti.