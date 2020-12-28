AYM, Kavala'nın başvurusunu yarın görüşecek

28 Aralık 2020 Pazartesi, 13:55

Osman Kavala, Gezi Parkı davasından beraat etmiş, tahliyesine karar verilmiş ancak aynı gün bu kez 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili başka bir dosyadan tutuklanmıştı. Bu davayla ilgili ilk kez 17 Aralık tarihinde hâkim karşısına çıkan Kavala’nın tutukluluk hâlinin devamına karar verildi. Duruşmadan önce AYM’de görüşülmesi beklenen bireysel başvurusu ise Genel Kurula sevk edilmiş böylece duruşma sonrasına kalmıştı.

DAHA ÖNCE YAPTIĞI BAŞVURULAR REDDEDİLMİŞTİ

Osman Kavala'nın avukatlarının, "tutuklama tedbirinin hukuki olmaması, soruşturma dosyasına erişimin kısıtlanması ve tutukluluk incelemelerinin hakim/mahkeme önüne çıkarılmaksızın yapılması nedenleriyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği" gerekçeleriyle daha önce yaptığı bir bireysel başvuru, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunca 22 Mayıs 2019'da reddedilmişti. Genel Kurul kararı 5'e karşı 10 üyenin oy çokluğuyla almıştı.

TAHLİYESİ BEKLENİRKEN YENİDEN TUTUKLANMIŞTI

İki buçuk yılı aşkın süredir cezaevinde tutulan ve Gezi Parkı davasından Şubat ayında beraat eden Osman Kavala tahliye edilmesi beklenirken, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında "casusluk" suçundan tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilmiş ve tutuklanmıştı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 10 Mart 2019 tarihinde iki yıldan uzun süredir cezaevinde bulunan Osman Kavala tarafından açılan davada kararını açıklamıştı. Kavala’nın “siyasi nedenlerle” ve “insan hakları savunucularını susturmak” amacıyla tutuklandığı sonucuna varan AİHM, Ankara’ya Kavala’nın “derhal serbest bırakılması” talebinde bulunmuştu.

AYM, Kavala’nın bireysel başvurusunu 29 Aralık’ta (yarın) görüşeceğini açıkladı. Kavala tam 1149 gündür tutuklu bulunuyor.