AYM: Sendika toplantısına katılmak örgüt üyeliğine delil olamaz

21 Temmuz 2020 Salı, 13:47

Anayasa Mahkemesi aralarında KESK Genel Başkanı Lami Özgen’in de bulunduğu, KESK ve Genel İş üyesi 19 kişinin başvurusunu karara bağladı.

Yüksek mahkeme, kararında başvurucuların sendika toplantılarının terör örgütü üyeliği için delil olarak sayılmasının, Anayasada tanınan toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkını ihlali ettiği kararı vererek yargılamanın yeniden yapılamasına hükmetti. Ancak yüksek mahkeme, başvurucuların 24 Haziran 2012 gecesi evlerinin basılarak gözaltına alınmasının, başvuruda konu ile ilgili yeterli delil sunulmadığını belirterek özel hayata saygı ve konut dokunulmazlığı haklarının ihlali hak ihlali olmadığına, başvurucuların iddialarının dayanaktan yoksun olduğuna hükmetti.

Başvurusunun değerlendirilmesi aşamasında Adalet Bakanlığı'ndan AYM'ye gönderilen savunmada, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının sınırlandırılmasının kanunla mümkün olduğu kaydedildi. Bakanlık, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının sınırlandırılmasının ‘demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun olarak’ meşru nedenlerle sınırlandırılabileceğini savundu ve “AYM’nin, derece mahkemelerinin bu takdir payının Anayasa’ya uygunluğunu değerlendirirken başvuranın kişisel özellikleri, mesleği, statüsü yanında terörle mücadeleye bağlı zorlukları da göz önünde bulundurması gerektiğini” bildirdi.

Yüksek mahkeme, kararında toplantı niteliğinde bir etkinliğe katılmanın Anayasada yer alan toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının kullanılması kapsamında ele alınması gerektiğine, dolayısıyla anayasal bir hakkın kullanılmasının terör örgütü üyeliğinin delili olamayacağı kararı verdi.

KESK ve KESK’e bağlı sendikalara üye 35 kişi, 28 Mayıs 2009 tarihinde KESK Genel Merkezi’nin de aralarında bulunduğu çok sayıda adrese yapılan baskınlarla gözaltına alındı, 22’si tutuklandı. Tutuklu sanıklar 6 ay sonra serbest bırakılırken, mahkeme sonunda sanıkların terör örgütü üyeliği suçundan mahkumiyetine karar verildi. 16, 17, 18 Ocak 2009 tarihlerinde KESK’e bağlı Eğitim Sen tarafından düzenlenen bir toplantının delil olarak değerlendirildiği davada 25 sanık hakkında 6 yıl 3'er ay hapis cezasına hükmedildi.