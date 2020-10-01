AYM'den 'çoklu baro' kararı
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, çoklu baro sistemini getiren kanunun iptal istemini reddetti.
Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, CHP'nin 5 binden fazla avukatın bulunduğu illerde 2 bin avukatla yeni baro kurulabilmesini düzenleyen kanunun iptal istemini oy çokluğuyla reddetti.
Genel Kurul, CHP'nin çoklu baro düzenlemesinin önünü açan 7249 sayılı 'Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemini gündem toplantısında ele aldı.
Yüksek Mahkeme, 5 binden fazla avukatın bulunduğu illerde 2 bin avukatla yeni baro kurulabilmesini düzenleyen kanunun iptal istemini oy çokluğuyla reddetti.
AKP ve MHP'li vekillerin imzasını taşıyan, bir kentte birden fazla baro kurulmasına olanak tanıyan kanun teklifi 11 Temmuz'da sabaha karşı Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilmiş, 15 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmişti. İlk alternatif baro ise İstanbul'da kurulmuştu.
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