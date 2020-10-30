Aynı anda birden fazla medya kullanmak, unutkanlığa sebep olabilir

30 Ekim 2020 Cuma, 12:11

Aynı anda TV izlerken bir e postayı cevaplamak veya sosyal medyada gezinmek gibi birden fazla medya biçimi kullanmak, insanların gündelik yaşamının sıradan bir parçası haline geldi.

Bu hafta Nature bülteninde çıkan yeni bir makaleye göre yüksek oranda çoklu medya kullanımı, belirli olayları hatırlama şeklini etkiliyor; üstelik hiç teknoloji kullanılmadığı zaman meydana gelen olayları bile.

Araştırma takımı, yaşları 18 ile 26 arasında değişen 80 denekle çalıştı, katılımcıların yaklaşık yarısı kadınlardan oluştu. Her deneğe, bir ekran boyunca yanıp sönen bir dizi cismi izlemesi söylendi. Denekler 10 dakikalık bir molanın ardından, başka bir nesne dizisi daha izledi ve bunları, ilk aşamadaki nesnelerden daha keyifli olup olmadıkları ve daha büyük olup olmadıkları gibi ölçütlere göre oyladı. İkinci nesne dizisinde, ilkinde görülen nesneler de yer aldı. Katılımcıların cevaplaması istenen sorulardan biri de, bir görüntüyü daha önce görüp görmedikleri oldu.

Katılımcılar, internette gezinmek ve TV izlemek ya da internette ödev yaparken mesaj yazmak gibi çoklu medya kullanım oranları hakkında da bilgi verdi. Çalışmanın yazarı Kevin Madore, “Daha fazla çoklu medya kullanımının, insanların hatırlama şekillerinde gerçekleşen bir değişimle bağlantılı olduğunu bulduk” dedi.

Yüksek oranda çoklu medya kullandığını belirten katılımcılar, daha önce gördükleri nesnelerin yeni olduğunu zannetti ve yeni nesneleri tekrar gördüklerini sandı. Bunları da diğer deneklere göre daha sık yaptılar.

Kaynak: popsci.com.tr