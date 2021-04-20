Ayrılıkçı 12 takım, 'emsal dava'lara güveniyor, FIFA topa bastı
Daily Mail'e konuşan spor rekabeti hukuku uzmanı Mark Orth, önceki davalara ve emsallere bakarak isyancı kulüplerin mahkemeye gitmesi durumunda haklı çıkacağını söylüyor.
UEFA, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve yerel liglerinde yer alan 12 takımı atmakla tehdit ederken, FIFA olaylara daha sakin bir yaklaşım sergiledi ve son zamanlarda herkesi memnun edecek bir çözüm bulmak için 'yapıcı görüşmeler' çağrısında bulundu.
FIFA Başkanı Gianni Infantino, UEFA'nın Montreaux'da yapılan 45. Kongresi'nde konuştu. Süper Lig'i kurmak isteyen kulüpleri, ne olursa olsun kararlarının sonuçlarıyla yaşamaları gerektiği konusunda uyaran Infantino, 12 takımı kararlarını geri almaya davet etti.
Ancak; Infantino, 12 kulübe karşı tavır takınıp eylemlerinin sonuçları olacağı konusunda uyarsa da konuşmasında dikkat çeken bir nokta vardı. FIFA Başkanı, UEFA'nın dile getirdiği 12 dev takımda forma giyen oyuncuların milli takımlarında oynayamayacakları, organizasyonlardan men edileceği gibi cezalar konusunda bir şey söylemedi.
HUKUKÇULAR: UEFA VE FIFA DAVA AÇARSA 12'LER KAZANIR
Infantino'nun bu açıklamalarında geçmiş yıllarda federasyonlara karşı açılan davaların etken olduğu düşünülüyor. Daily Mail'e konuşan Münih merkezli MEOlaw'dan spor rekabeti hukuku uzmanı Mark Orth, önceki davalara ve emsallere bakarak isyancı kulüplerin mahkemeye gitmesi durumunda haklı çıkacağını söylüyor.
PATENCİLER ÖRNEK OLDU
Ort, bu konuda iki örnek veriyor... Avrupa Komisyonu, daha önce Uluslararası Paten Birliği'nin sürat patencilerinin kendi organizasyonları dışında para ödüllü yarışlara katılmasını engelleyen kararını iptal etti. Avrupa Adalet Divanı da Aralık ayında bu kararı onadı.
(Kaynak: Ajansspor)
Video Haberler
- Hatalı sollama sonucu feci kaza kamerada
- İstanbul'da depo yangını
- Skandal olay! Çocuk parkında böyle görüntülendiler
- İzzet Yıldızhan söyledi, sosyal medya karıştı!
- Avcılar'da skandal görüntüler! O anları kayda aldı
- Eşini öldürdü, 1 saat boyunca peş peşe ateş açtı
- 1,5 yaşındaki çocuğun korkunç ölümü
- Grip ve nezle belirtisi olanlar dikkat!
- Baskında ceza kesilen genç, “Abi sadece maç yapıyorduk”
- Minibüste 'pes' dedirten görüntüler kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Hadise'nin kardeşinden 'Reza Zarrab' açıklaması
- Erdoğan'la özel görüşmesinde ne istemişti?
- Koca, koronavirüs aşısında yeni yaş sırasını duyurdu
- Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs verilerini paylaştı
- Dava öncesi yasak!
- Yandaşlar sevinmişti, böyle savundu
- Türkiye'de kripto parayla ilgili bir ilk!
- 32 dev şirkete soruşturma
- Kılıçdaroğlu'ndan çarpıcı Erdoğan yorumu
- Hazine’ye ait taşınmazlar aceleyle vakıflara devredildi