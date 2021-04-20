Ayrılıkçı 12 takım, 'emsal dava'lara güveniyor, FIFA topa bastı

20 Nisan 2021 Salı, 15:51

UEFA, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve yerel liglerinde yer alan 12 takımı atmakla tehdit ederken, FIFA olaylara daha sakin bir yaklaşım sergiledi ve son zamanlarda herkesi memnun edecek bir çözüm bulmak için 'yapıcı görüşmeler' çağrısında bulundu.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, UEFA'nın Montreaux'da yapılan 45. Kongresi'nde konuştu. Süper Lig'i kurmak isteyen kulüpleri, ne olursa olsun kararlarının sonuçlarıyla yaşamaları gerektiği konusunda uyaran Infantino, 12 takımı kararlarını geri almaya davet etti.

Ancak; Infantino, 12 kulübe karşı tavır takınıp eylemlerinin sonuçları olacağı konusunda uyarsa da konuşmasında dikkat çeken bir nokta vardı. FIFA Başkanı, UEFA'nın dile getirdiği 12 dev takımda forma giyen oyuncuların milli takımlarında oynayamayacakları, organizasyonlardan men edileceği gibi cezalar konusunda bir şey söylemedi.

HUKUKÇULAR: UEFA VE FIFA DAVA AÇARSA 12'LER KAZANIR

Infantino'nun bu açıklamalarında geçmiş yıllarda federasyonlara karşı açılan davaların etken olduğu düşünülüyor. Daily Mail'e konuşan Münih merkezli MEOlaw'dan spor rekabeti hukuku uzmanı Mark Orth, önceki davalara ve emsallere bakarak isyancı kulüplerin mahkemeye gitmesi durumunda haklı çıkacağını söylüyor.

PATENCİLER ÖRNEK OLDU

Ort, bu konuda iki örnek veriyor... Avrupa Komisyonu, daha önce Uluslararası Paten Birliği'nin sürat patencilerinin kendi organizasyonları dışında para ödüllü yarışlara katılmasını engelleyen kararını iptal etti. Avrupa Adalet Divanı da Aralık ayında bu kararı onadı.

(Kaynak: Ajansspor)