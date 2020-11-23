Ayrılmak isteyen kadının evinin önüne bomba düzeneği kurdu

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde, kendisinden ayrılmak isteyen kadının evinin kapısına bomba düzeneği kuran erkek yakalanarak tutuklandı.

İHA
23 Kasım 2020 Pazartesi, 09:30
Ayrılmak isteyen kadının evinin önüne bomba düzeneği kurdu
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Ürgüp Bahçelievler Mahallesi'nde ikamet eden Hacer Ç., dini nikahlı olduğu Bayram Ç.’den ayrılmak istediğini söyledi. 

Bayram Ç. gece geç saatlerde Hacer Ç.’nin evinin kapısına bomba düzeneği kurdu. Olayı gören mahalle sakinlerinin durumu polis ekiplerine bildirmesinin ardından olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü’nden Ürgüp’e giden bomba imha uzmanı tarafından bomba düzeneği kısa sürede imha edildi.


Bayram Ç. kısa süre sonra Nevşehir’deki evinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bayram Ç. ’kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan dolayı tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Bayram Ç.’nin daha önce Hacer Ç.’ye yönelik kasten yaralama, tehdit, mala zarar verme ve silahla tehdit olaylarından da yakalandığı Ürgüp Sulh Ceza Mahkemesince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.


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