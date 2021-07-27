Ayrımcı ifadelerle tepki çeken Tanju Özcan'dan açıklama

27 Temmuz 2021 Salı, 13:16

Tanju Özcan, belediye meclis toplantısında yabancı uyruklulara yönelik ayrımcı bir uygulamaya imza atacaklarını ifade etti. Özcan, yabancı uyruklu kişilerin su faturası ve katı atık vergisi ücretlerine 10 kat zam yapılacağını duyurarak “Yardımı kesiyorsun gitmiyorlar. ‘İşyeri ruhsatı vermiyorum’ diyorsun gitmiyorlar. Yeni önlemler almaya karar verdik” dedi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu'daki göçmenlerin elektrik ve su faturalarına 10 kat zam yapacağını açıkladı. "Ben onlar Bolu'dan gitsin istiyorum. Bu konunun Türkiye'de tartışılmasını istiyorum. Bunun sebebi budur. Mülteci mi göçmen mi belli değil" ifadelerini kullandı. Tanju, ayrımcı uygulamayı, "Gene çıkıp birileri insan haklarından bahsedecek, bana ‘faşist’ diyecek. Hiç umurumda değil” diyerek savundu. Özcan’ın daha önceki uygulamaları tepki çekmişti.

Bolu Belediye Başkanı Özcan, Habertürk TV'de Habertürk TV Ekonomi Müdürü Ebru Baki ve Habertürk yazarı Kemal Öztürk'ün sorularını yanıtladı.

EVİMDE ÇALIŞAN 'FASLIYDI'

Evinde yabancı uyruklu bir kadını çalıştırdığı iddiası hakkında açıklama yapan Özcan, "Gazeteciler cemiyeti üyesi olmayan, belediyeye 7 yıl borcunu ödemeyen bir zatın çakma bir haberi. Bizim evimizde bir kadın çalıştı. Faslıydı, daha önce Türk vatandaşı olmuş, 4 yıl çalıştı. Müfettiş incelemesi de geçirdim" dedi.

GÖÇMENLERİN FATURALARINA ZAM

Göçmenlerin elektrik ve su faturalarına 10 kat zam yapacağını açıklayan Tanju Özcan, "Seçim öncesinde de bunları söyledim. Bu rahatsızlık her geçen gün büyüyor. Milletvekiliyken de bunları dile getirdim. Halkın tercümanlığını yaptım. 'Tepkiyle karşılandı' deniliyor ama bin mesajın üçünde tepki var. Binlerce teşekkür mesajı alıyorum, telefonlarım susmuyor" ifadelerini kullandı.

Bolu'da 16-17 bin Suriyelinin olduğunu söyleyen Özcan, "İlk konuşmamı yaptığımda 1,5 milyon kadar Suriyeli vardı. Şimdi gayri resmi rakamlara göre 8 milyon oldu. Bolu'da 16-17 bin seviyesinde. Ben burada halkın hislerine tercüman oldum. Söylediklerimin tamamının arkasındayım. Halkın arkasında olduğum için bana 'Faşist diyecekler' dedim. Halkın tercümanlığını yapmak görevim. Milletvekilliği yaptım, halkın belediye başkanıyım. Böyle bir rahatsızlık var. Afganistan'dan akın akın geliyorlar" dedi.

"Ben onlar Bolu'dan gitsin istiyorum" diyen Tanju Özcan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu konunun Türkiye'de tartışılmasını istiyorum. Bunun sebebi budur. Mülteci mi göçmen mi belli değil. Bayramda rahatça ülkelerine gidiyorlar. Sosyal olarak entegre olamıyorlar, ekonomide dengesizlik yaratıyorlar. Dünyada yüzde 10'u göçmen olan bir ülke haline geldik. Bu süreç böyle giderse 10 yıl sonra 30 milyon göçmenimiz olacak. Benim askerim şehit olacak, sokaktaki Suriyeli de gelene geçen bakacak. Ben toplumun sözcüsü olarak söyledim."

"YÜZDE 85 DESTEK VAR"

Habertürk yazarı Kemal Öztürk: Yüzlerce binlerce insan da size karşı çıktı, insan haklarından, hukuki zemini nedir?

Tanju Özcan: Ben hukukçuyum. Dolayısıyla, hukuka aykırı bir işlem tesis etmeye hazırlanmıyorum. Yasa bize izin veriyor. Ben o yüzbinleri göremiyorum. 4 kez anket yaptırdım, yardımları kesmem, işyeri ruhsatı vermemem konusunda yüzde 85 destek var. Hiç sokağa çıkıyor musunuz, işçiyle, köylüyle konuşuyor musunuz?

Kemal Öztürk: Benimle böyle konuşmamanızı tavsiye ederim. Göçmenlerin gittiği tüm bölgelere giden birisiyim. Yaşanan sorunları, problemleri biliyorum. Siz bir belediye başkanı olarak 'Ben bunların şehrimden gitmesini istiyorum, zam yapıyorum' demek doğru değildir. Bu insanları evlerinden çıkarmaya zorlayacaktır, kaosa neden olacaktır. Siz kendi şehrinizde elektriğini kesmeye, çöpünü almamaya kalkarsanız ne olacak bu şehir?

Tanju Özcan: Elektrik belediyenin konusu değil. Ben 8 yıl milletvekilliği yaptım, halkın içinde olan bir siyasetçiyim. Göçmen sorununu yaratan ben değilim. Yarattılar, kucağımıza bıraktılar. Biz bunları söyledik diye ırkçı diyorlar. Almanya'dan bir vatandaşım aradı. Almanya'da bir sol parti 'Niye göçmenlere kapılarımızı açmıyor' dediğimde 'Haklısınız' dedi.

"BEDEL ÖDEMEYE HAZIRIM"

Kemal Öztürk: Bu göçmen düşmanlığı sağlıklı değil. Bu dozda, bu tarzda böyle bir yöntem olmaz. Kötü örnek oluyorsunuz. Kamuoyu önünde olan bir insansınız, çözüm yolu üretmeniz lazım.

Habertürk TV Ekonomi Müdürü Ebru Baki: Başka yol üretemez misiniz, başka yol yok mu?

Tanju Özcan: Ben dediklerimin arkasındayım. Bedel ödenmesi gerekiyorsa, bu bedeli ödemeye hazırım. Asla geri adım atmam. Bundan sonra yapmam gerekeni yaparım.

Kemal Öztürk: Bundan sonra ne yapmayı düşünüyorsunuz?

Tanju Özcan: Ek tedbirlerimiz var. Onları şimdi paylaşmayım. Ben tavrımdan geri adım atmayacağım. Göçmen seviciliği yapanları kınayacağınızı beni kınamanızı kınıyorum. Birer tane göçmeni evinize alıp bakar mısınız?

Kemal Öztürk: Hukukçusunuz, böyle bir cümle kullanıyorsunuz. Ben vergi veriyorum, gerekeni devlet yapıyor. Bu tutum ne kadar yanlış bir tutum.

Tanju Özcan: Bayramlarda ne güzel gidiyorlar. 'Nereye gidiyorsunuz' diye soran yok.

"PARTİDEN TEPKİ ALSAM DA UMURSAMAYACAĞIM"

Kemal Öztürk: Ben İdlib'den Halep'e kadar savaş esnasında o bölgeye gittim. Ayakta kalmış ev yok. İnsanlar kamplarda, çadırlarda yaşıyorlar. Dört başı mamur bölgelere gitmiyorlar. Güvenliği sağlanmış küçük bölgelerde akrabalarını bulmaya çalışıyorlar. Oraya ulaşmak hayati tehlike taşıyor. Her zaman gitsinler demek doğru değil.

Tanju Özcan: Suriye sorununa vakıf olduğumu düşünüyorum. Suriye gerçeğini bilmiyorsunuz demenin doğru olmadığını düşünüyorum. Trafik kazası dışında hayatını kaybeden var mı? Onlar vatandaş olmak derdinde.

Ebru Baki: Partinizden tepki aldınız mı?

Tanju Özcan: Hayır, almadım. Ama partim bu çizgimi biliyor. Alsam da onu da umursamayacağım.