Ayşe Erkmen’in Arter’deki ‘Beyazımtırak’ sergisi, kaldığı yerden ziyaretçilerini ağırlıyor

22 Haziran 2020 Pazartesi, 06:00

Erkmen’in yarım kalan sergisi de 26 Temmuz’a kadar izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Sergi, Erkmen’in 1970’ten bu yana ürettiği işlerinden retrospektif bir anlayışla seçilenlerle birlikte, bu sergi için özel olarak tasarlayıp ürettiği yeni işleri de bir araya getiriyor.

Küratörlüğünü Emre Baykal’ın yaptığı sergi, Erkmen’in Türkiye’deki ilk kurumsal solo sergisi olma niteliği taşıyor. Erkmen ile konuştuk...

- Beyazı nasıl ele aldığınızı bize biraz anlatabilir misiniz? Serginin adının “beyaz” değil de “beyazımtırak” olması ne ifade diyor?

Beyaz değil beyazımtırak çünkü beyaz kesin bir renk, beyazımtırak ise sonsuz çeşitlemeleri olabilecek belirsiz bir renk. “Beyazımtırak” hayal gibi, varla yok arası, kenarları flu. Böyle bir sergi olmasını “hayal” ettik, söylediklerini gizleyen, sınırlarını saklayan, bir diğerinin alanına sızmaya yeltenen işlerden oluşan bir dünya yaratmaya çalıştım. “Beyazımtırak” aynı zamanda bu işlerden birinin adı, rengi gerçekten beyaz ama belli bir formu yok ama küçük hazır formlar birbirinin içine girip kayboluyor ve her sergilendiği yere göre biçim değiştiriyor. Bu iş sergiye yukardan bakıyor ve baktırıyor. Beyazımtırak’taki –trak, Whitish’teki –ish: “sanki öyleymiş gibi’lik” gösteriyor, aynı zamanda “aşağı yukarı”.

TEMELDEN ÇIKAN KAYA

- Arter’de de “100 Taş” adlı işinizin yanı sıra “Mavi Taş” isimli yeni bir işinizi görüyoruz. Bu eserinizi Arter’in yeni binasıyla ve Dolapdere’yle nasıl bütünleştiriyorsunuz?

“Mavi Taş” çok doğrudan Arter ile ve dolayısıyla Dolapdere ile ve tabii ki İstanbul ile ilişkili. Taşın adı, “İstanbul’un mavi taşı”. İstanbul’un tabanı bu taş. Ben Arter henüz temel kazımı sürecindeyken temelden çıkan bir kayayı benim için saklamalarını istemiştim ki meğer zaten onlar iki adet taş saklamışlarmış. O iki taş arasından bu sergilediğim taşı seçtim, hem heykelsi ve estetik özellikleri nedeniyle hem de daha önce yaptığım iki işte (“Stoned”/Innsbruck ve “Crystal Rock”/Düsseldorf) kullandığım taş formlarına çok benzemesi nedeniyle. Bu iki, daha önceki işlerde havada duran ve sallanan, tehditkâr taşlar Arter’de çok tekin olmasa da bir yere yerleşti ve sanki yerini buldu. Sergideki “Dolapdere” adlı ses işi/yerleştirmesi ile birlikte doğrudan Dolapdere ile ilgili iki iş, iki ayrı odaya yerleşti.

- “Beyazımtırak” sergisinde hem retrospektif hem de bu sergi için özel olarak tasarlayıp ürettiğiniz yeni işleriniz bir araya geliyor. Sergide izleyiciler yeni işlerinizden hangilerini görecek?

Yeni iş olarak bir desen grubu var, filler, penguenler ve kivilerden oluşan. Bunlar benim gerçek hayatta çok nadir olarak görme şansım olan hayvanlar. Sanki onlara ulaşmak ister gibi bu desenleri ara ara sürekli yapıyorum sonra da kendiliğinden oluşan ifadelerini seyrediyorum, kızgın mı, acelesi mi var, utangaç mı... gibi. Bu duygular önceden tasarlanmış duygular değil, desen bittikten sonra fark edilen ifadeler. Diğer bir yeni iş Bitmoji programından seçmeler, kendi karakterimi oluşturarak. Burada da çeşitli duygular ve beceriler söz konusu. Ordaki karakter üzülüyor, kızıyor, kitap okuyor, ski yapıyor, âşık oluyor ve sık sık bir filin önünde “why/niye” diyor. Serginin başladığı yerdeki fil desenlerine sergi biterken yapılan bir gönderme gibi bir şey. Niye bu hayvanlar, niye bu sergi, niye... niye. Bunların dışında yeni bir iş olarak “Mavi Taş” var daha önce sözünü ettiğimiz, çok iddialı bir deyişle-A rter’in ve serginin temel taşı!

DOLAPDERE'NİN SESİ

- “Beyazımtırak” sergisini başta söylediğiniz gibi “arada olma” hali bağlamında nasıl değerlendirirsiniz?

“Beyazımtırak” sergisindeki işlerin tek tek görülmeleri yerine birbirlerinin içine, alanına girerek sergilenmelerini istedim. Burada bana Emre Baykal’ın da çok katkısı oldu, örneğin son anda onun ısrarıyla yerleştirdiğim “100 Taş”ın bir bölümü bütün salona dağıldılar ve işler arasına sızdılar ve sanki bir metindeki noktalar, virgüller gibi bir işlev üstlendiler. Aynı şekilde “Dolapdere”nin sesi de, ileri geri hareket eden duvar da, kapıyı tutan “Frisé” de odanın sınırlarını zorluyorlar. En fazla heykel tanımına uyan iki obje Dolapdere’nin sesini yayan hoparlörler, sanat yapıtı değiller ama özel olarak seçilip en itibarlı yere odanın ortasına yerleşmişler. Mekânın her yeri bu sergiye katılsın istedim, duvarlar, pencereler, yer, tavan ve boşluk. Retrospektif’in kesinliğinden kurtulabilmek için üzerinden silgi geçmiş gibi bir sergi yapmaya çalıştım.