Ayşe Karaman'ın ölümüyle ilgili davada karar çıktı

05 Ekim 2020 Pazartesi, 12:12

Anestezi teknikeri Ayşe Karaman, geçen yıl 29 Temmuz sabahı erkek arkadaşı Uzman Dr. Özgür Tarhan'ın Çankaya ilçesi, Dikmen Mahallesi'ndeki evinde ölü bulundu.

Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemede genç kadının yattığı yatağın yanındaki komodinin üzerinde bazı ağrı kesici ve 'propofol' etken maddeli anestezi ilaçları bulundu. Soruşturma sonunda tutuklanan Özgür Tarhan hakkında Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'tasarlayarak öldürmek' suçundan dava açıldı. Savcı, sanık Uzman Dr. Özgür Tarhan'ın "bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapsini talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Uzman Doktor Özgür Tarhan “bilinçli taksirle ölümüne neden olma" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.

Tutuklu yargılanan Uzman Dr. Özgür Tarhan, davanın 5'inci celsesinde "sanığın delileri karartma ihtimali olmadığı" gerekçesiyle tahliye edilmişti.

NE OLMUŞTU?

Anestezi teknikeri Karaman, 29 Temmuz'da doktor Özgür Tarhan'ın evinde ölü bulunmuş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma sonucu iddianame hazırlanmış ve Tarhan hakkında "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmişti.

Daha önce görülen duruşmada Özgür Tarhan'ın delillerin toplanmış olması ve delil karartma ihtimalinin bulunmaması gerekçeleriyle tahliyesine karar verilmişti ve adli kontrol şartı da uygulanmamıştı.