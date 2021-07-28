Ayta Sözeri Açıkhava Gazinosu rengârenkti...
“Ayta Sözeri Açıkhava Gazinosu”nda yok yoktu. Kâh eğlence kâh hüzün kâh gözyaşı. Çoğu zaman Türk sanat müziği, bazen arabesk, bazen de pop.
Ay, dolunaya dönüşmek üzere yükselirken en çok da mesajlar dikkat çekti. Annesinin kendisine “çok konuştuğunu, başının bir gün belaya gireceğini” söylediğini anlatan Sözeri, İstanbul Harbiye Açıkhava’yı dolduran sevenlerine “Konuşun, hakkınızı alın” diye seslendi.
Alkışların susmadığı, sesinin hep gürlediği Ayta Sözeri’nin 3 saatlik performansında dedik ya “sosyal mesajlar” eksilmedi. Gökkuşağına, LGBTİ’lere selam yolladı, ağaçlara, böceklere, can dostlara, kadınlara “kıymayın” dedi. Farklılıkların zenginlik olduğunu vurguladı. Öldürülen kadınlara “Akşam Olmadan” şarkısını adadı.
Gazinosuna dansözleri de davet eden Ayta Sözeri, kenara çekilip dansözlere “Korkmayın, sahne sizin kızlar” dedi. Dansözlerden birinin gökkuşağı bayrağı renklerindeki şalı dikkat çekti.
Sözeri, danslarıyla Beyoncé’ye “meydan okudu.” 54 yaşındaki Sözeri’nin, Ajda Pekkan’ın, kendisine “jübilene geleceğim” dediğini anlattığı bölüm, izleyicileri kahkahaya boğdu. Gülse Birsel’in ricası üzerine repertuvarına “Kaçak” şarkısını aldığını vurgulayan Sözeri, nedenini ise “Aile Arasında” filminin ikincisini çekme ihtimali var” diye esprili bir dille anlattı.
Gecenin sonunda yoğun alkışlara dayanamayıp yeniden sahneye çıkan Sözeri, “mini bir konser” daha verdi...
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