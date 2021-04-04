Aytaç 90'a vurdu, fatura Necip'e kesildi

04 Nisan 2021 Pazar, 19:25

Süper Lig’in 32’nci haftasında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa’nın konuğu olurken Aytaç Kara'nın attığı gol sonrası sosyal medya Necip Uysal'ı eleştirdi.

Aytaç'ın 90'a giden şutunun gol olmasının ardından o dakikalarda üst üste 2 top kaptıran Necip için, ağır eleştiriler geldi.

SERGEN YALÇIN’DAN ZORUNLU DEĞİŞİKLİKLER

Siyah-beyazlılarda, milli takımlardan sakat olarak dönen Aboubakar, Hasic, Mensah, Cenk Tosun ve Dorukhan Toköz ile kart cezalısı Rachid Ghezzal Kasımpaşa maçının kadrosunda yer almadı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kasımpaşa maçının 11’inde zorunlu değişikliklere gitti. Tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe derbisinin ilk 11'ine göre 2 değişikliğe gitti. Sergen Yalçın, eksik isimlerin çokluğunda Necip Uysal ve N'Koudou'yu ilk 11'de görevlendirdi.

Kaleyi Ersin Destanoğlu'na emanet eden Yalçın, savunma dörtlüsünü; Necip Uysal, Welinton, Vida ve N'Sakala'dan oluşturdu. Savunmanın hemen önünde Josef de Souza'yı görevlendiren tecrübeli teknik adam hücum hattında Rosier, Atiba, Ljajic ve N'Koudou'yu 11'de sahaya sürdü. Sergen Yalçın'ın gol yollarındaki tercihi ise Cyle Larin oldu.

Siyah-beyazlıların Kasımpaşa karşısındaki ilk 11'i şöyle: "Ersin Destanoğlu- Necip Uysal, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Rosier, Atiba, Ljajic, N'Koudou, Larin."

SAKAT OYUNCULAR TRİBÜNDE

Siyah-beyazlı ekipte sakatlık ve cezaları nedeniyle görev alamayan Ghezzal, Mensah ve Aboubakar takımlarını yalnız bırakmadı. 3 oyuncu karşılaşma kadrosunda yer almamasına rağmen takım arkadaşlarına destek olmak adına tribündeki yerlerini aldı.

ROSIER AÇIK, NECİP SAĞ BEKTE

Siyah-beyazlılarda, milli takım dönüşü eksik oyuncular sebebiyle bazı oyuncular kendi mevkileri dışında forma giydi. Kasımpaşa karşısında Ghezzal'ın kart cezalısı olması sebebiyle sağ açıkta Valentin Rosier forma giydi.

Beşiktaş'ın en golcü 2'nci ismi olan Cyle Larin, Kasımpaşa karşısında santrfor olarak görev aldı. Kamerun Milli Takımı'nda sakatlanan Vincent Abuobakar'ın yokluğunda Cyle Larin en uçta forma giydi. Kanadalı golcü bu sezon genellikle sol açıkta görev almış ve hem attığı goller hem de gösterdiği performansla beğeni toplamıştı.

Siyah-beyazlı ekibin Fransız kanat oyuncusu Kevin N'Koudou 4 maçlık aranın ardından 11'e döndü.

Siyah-beyazlı ekipte eksik isimlerin çokluğu nedeniyle Kevin N'Koudou 11'deki yerini aldı. Son haftalarda genellikle sonradan oyuna dahil olan 26 yaşındaki kanat oyuncusu, 4 maçlık aranın aranın ardından 11'e döndü. N'Koudou son olarak Denizlispor ile oynanan karşılaşmaya 11'de başlamış ve 65 dakika sahada kalmıştı.

ŞENOL CAN’DAN 3 DEĞİŞİKLİK

Kasımpaşa Teknik Direktörü Şenol Can, Gençlerbirliği maçının 11'inde 3 değişikliğe giderek Beşiktaş karşısında takımını sahaya sürdü. Genç teknik adam kaleci Ramazan Köse'nin yerine Ertuğrul Taşkıran'a, Drinkwater'ın yerine Luckassen'e, Yusuf Erdoğan'ın yerine ise Kevin Varga'ya 11'de görev verdi.

Kasımpaşa'nın Beşiktaş karşısındaki 11'i şöyle: "Ertuğrul Taşkıran- Hadergjonaj, Luckassen, Tosic, Haddadi, Sadiku, Aytaç Kara, Hajradinovic, Koomson, Varga, Thelin."

Siyah-beyazlı ekipte daha önce forma giymiş ve şampiyonluk yaşamış Dusko Tosic, eski takımına karşı ilk kez forma giydi. Beşiktaş'tan Çin Süper Lig ekiplerinden Guangzhou R&F'ye transfer olan Dusko Tosic, devre arası transfer döneminde Kasımpaşa ile sözleşme imzalamıştı. Tecrübeli savunmacı, Kasımpaşa formasıyla eski takımına karşı ilk kez rakip oldu.