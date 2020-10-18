Aytun Çıray'dan İYİ Parti'deki gerilimi artıracak açıklama: Akşener biliyordu"

İyi Parti'nin 2. Olağan Kurultayı'nda ortaya çıkan ve parti içinde krize neden olan 'oy verilmeyecekler listesi'nde ismi geçen Aytun Çıray, bilerek itibar suikasti yapıldığını ve bunun Genel Başkan Meral Akşener'in bilgisi dahilinde gerçekleştiğini söyledi.

18 Ekim 2020 Pazar, 15:55
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