İYİ Parti’de ‘oy verilmeyecekler listesi’ tartışması devam ediyor

06 Ekim 2020 Salı, 02:00

Başkanlık Divanı’nda Koray Aydın’ın yeniden teşkilat işlerindensorumlu başkan olmasının ardından muhalefet cephesinde sayıları her geçen gün artan milletvekilleri, “bundan sonra kollektif hareket etmenin en doğru karar olduğunu” savunuyor. Bazı milletvekillerinin “partiden istifa etme” görüşünde birleştiği, ancak bazı milletvekillerinin de buna karşı çıktığı değerlendiriliyor. İstifa taleplerine bazı milletvekillerinin “İstifa edip partiden gitmek, yönetimin ve dolaylı olarak Koray Aydın’ın işini kolaylaştırır. O nedenle istifa etmek yerine yönetimin aldığı kararlara katılmamak, gerekirse Meclis grup toplantılarına iştirak etmemek ve Meclis’teki yasama faaliyetlerinde partinin görüşü dışında tavır almak, İYİ Parti’nin Aydın cephesini karar alma süreçlerinde zorlaştırır. Biz bu partinin ana babasıyız. Hiçbir yere gitmeyeceğiz. Mücadelemiz sonuna kadar devam edecek” diyerek karşı çıktığı ifade ediliyor.

Öte yandan edinilen bilgilere göre, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, muhalif milletvekillerine “parti yönetiminin performansına göre bir yıl içerisinde yönetimde değişiklik yapabileceğini” söylediği de ifade ediliyor.