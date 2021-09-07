Ayvalık’ta film rüzgârı
Başka Sinema Ayvalık Film Festivali, doludizgin devam ediyor. Üstelik dün başlayan şiddetli rüzgâra rağmen.
Festivalin 4. günü olan pazar gününde ödüllü filmler izleyiciyle buluştu. Bunlar arasında efsane oyuncu Anthony Hopkins'in Oscar’lık performans gösterdiği ve ödülü de aldığı “Baba” geçen yılın da zaten en iyilerindendi. “Alev Almış Bir Genç Kızın Portresi” ile önceki sene büyük beğeni toplayan Celine Sciamma'nın yeni filmi “Küçük Anne”nin beklentileri o kadar da karşılamadığı konusunda çoğunluk hemfikirdi. Belki de önceki filmle çıtayı çok yükseğe çıkarmanın sonuçlarından biri...
Bu yıl Berlin'de En İyi Film seçilen “Kaçık Porno” ise pazar ve pazartesi günlerinin en çok beklenen filmiydi desek yanlış olmaz.
ÖDÜLLÜ YERLİLER
Yerli filmler arasında ise Talinn'de En İyi Direktör, Santa Barbara'da ise En iyi Film ödüllerini kazanan “Bir Nefes Daha” alkışları topladı. Nisan Dağ'ın yönetmenliğini yaptığı film, akıcı senaryosu ve iyi oyunculukları dolayısıyla beğenildi.
Festivalin 5. günü olan dün, Ayvalık ve çevresini etkisi altına alan şiddetli rüzgârlarla başladı. Bu nedenle açık havada amfitiyatroda gösterileceği açıklanan “Beni Sevenler Listesi” Vural Sineması'na taşındı ve saatinin 22.00’ye alındığı açıklandı. O nedenle İstanbul Film Festivali'nde En İyi Film ve En iyi Erkek Oyuncu ödüllerini kazanan filmin yankıları da gazetemizde yarın yer bulacak...
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