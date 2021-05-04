Ayvalık'ta 'mera' tepkisi: Bu karardan geri dönün

04 Mayıs 2021 Salı, 12:38

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Balıkesir İl Mera Komisyonu’nun 17 günlük tam kapanmanın ilk gününde acele toplanarak, bir hafta önce verilen kararın tam tersi alınan bir kararla yüz bin metrekarelik mera alanının maden şirketine tahsis edilmesinin kabul edilebilir bir durum olmadığını söyledi. Ergin, alınan bu karardan geri dönülmesi gerektiğini ifade etti.Ergin, maden ocağının bu ısrarından vazgeçmesi gerektiğini, işletmenin doğaya verdiği zararların önüne geçilebilmesi için kapatılması gerektiğini dile getirdi.

Ergin, Ayvalık Belediyesi, çevre koruma ve sivil toplum örgütleri tarafından Bilfer Madencilik şirketine, madenin ilk alınan işletme izninin ve ÇET raporlarının iptali için açılan davaların sürdüğünü ve bu davaların sonuna kadar takipçisi olacaklarını söyledi.

Kimselere duyurulmadan alınan kararın uygulanmasının söz konusu olamayacağını vurgulayan Ergin, “Çevreye verdiği zarar nedeniyle Ayvalık Belediyesi, çevrede yaşayan köylüler ve STK’ların gerek sahada gerekse hukuk yoluyla, kapatılması için, yıllardır mücadele ettiği Bilfer Madencilik, köyün kalan son merasına da göz dikmiş, burayı da atık sahasına eklemek için başvuruda bulunmuştu. Nisan ayında alınan kararla Karayıt Köyü’nde madencilik firmasının depolama alanlarını büyütmek amacıyla yaptığı tahsis değişikliği başvurusu komisyon tarafından uygun görülmemişti. Bir hafta içinde ne değişti de aksi yönde bir karar alındı. Mera alanlarının yem parası karşılığında şirkete devredilmesine tepkisiz kalacağımızı kimse düşünmesin. Hukuk yolumuz açık, sonuna kadar kullanacağız” dedi.