Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Türkiye açıklaması
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Türkiye çatışmada taraf değil" açıklamasını yaptı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, " Türkiye, Dağlık Karabağ'daki çatışmada taraf değil, Azerbaycan'a sadece moral destek sağlıyor" ifadelerini kullandı.
SU-25 SAVAŞ UÇAĞINI VURDUĞU İDDİASI
liyev, Ermenistan Savunma Bakanlığının, Türk F-16'larının Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'ne ait Su-25 savaş uçağını vurduğu iddiasını yalanladı. Aliyev, "Dağlık Karabağ'da hiç Suriyeli savaşçı yok. Dağlık Karabağ'da görev yapan hiç F-16 uçağı yok. Türkiye'nin bölgede dengeleyici bir rolü var" değerlendirmesinde bulundu.
PROVOKASYON İÇERİYOR
Aliyev, "Türkiye’nin çatışmalarda taraf olmasıyla ilgili Ermenistan tarafından yapılan söylentiler provokasyon içeriyor" dedi.
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