Azerbaycan-Ermenistan savaşında son durum: Onlarca ölü ve yüzlerce yaralı var

28 Eylül 2020 Pazartesi, 10:26

Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan çatışmanın savaşa dönüşmesi sonucunda birçok insan hayatını kaybetti ve yaralandı. Yaşanan savaş hali ise bugün de devam etti. Azeri ve Ermeni kuvvetleri çatışmanın devam ettiğini ve ağır silahların kullanıldığını duyurdu. Ermenistan Savunma Bakanlığı, çatışmanın bütün gece sürdüğünü açıklarken Azerbaycan Savunma Bakanlığı da Ermenistan ordusunun Terter kasabasına ateş açtığını duyurdu. 5 sivilin öldüğünü açıkladı.

ERMENİSTAN ORDUSUNDA AĞIR KAYIPLAR VAR

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan ise yeni bir açıklama geldi. Azerbaycan- Ermenistan hattında sıcak çatışma devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada, Ermeni birliklere ait 22 tank, 15 OSA uçaksavar, 18 İHA, imha edilirken Ermenistan ordusunda görevli 550'den fazla askerin öldürüldüğünü duyurdu.

Azerbaycan'dan Ermenistan ile yaşanan çatışmaya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ermeni ordusu ağır kayıplar verdi. Böylece 22 düşman tankı ve diğer zırhlı araçlar, 15 OSA uçaksavar füze sistemi, 18 insansız hava aracı (İHA), 8 topçu parçası imha edildi, 550'den fazla kişi öldü. Ermenistan ordusuna ait 3 mühimmat deposu farklı yönlerde imha edildi. Talış köyü yönündeki çatışmalarda düşman hava taburunun komutanı Yarbay Lernik Babayan öldürüldü ve komutasındaki askeri birlik personeli ağır kayıplar verdi. Düşman ordusunda çok sayıda yaralı olması nedeniyle askeri hastanelerde ve sivil hastanelerde yer sıkıntısı yaşanmakta, kan bankasında yedek kan sıkıntısı bulunmaktadır. Her zaman olduğu gibi Ermeni tarafı, ordusundaki kayıpların gerçek sayısını halktan gizliyor"

AZERBAYCAN'DAN ERMENİSTAN'A SON UYARI

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, sivil yerleşim birimlerine ateş açmaya devam eden Ermenistan ordusunu uyardı. Bakanlık açıklamasında, Ermenistan ordusunun sabah saatlerinden itibaren Terter şehrine ateş açtığı belirtilerek "Ermenistan'ı son kez uyarıyoruz. Biz de önlem almak için karşılık vereceğiz" ifadeleri yer aldı.



