Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında çatışma gerçekleşti
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, bir Azerbaycan askerinin iki ülke arasındaki sınır noktasında bir Ermeni keskin nişancı tarafından vurularak öldürüldüğünü duyurdu.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, geçen yıl Ermenistan’dan geri alınan Kelbeçer ilçesinde meydana geldiği bildirilen olay sonrası Azerbaycan ordusunun karşılık verdiği ve çatışmanın sürdüğü belirtildi.
Bu arada Azerbaycan Ağır Ceza Mahkemesi önceki gün Ermenistan silahlı kuvvetlerinin 13 üyesini yasadışı yollardan ülkeye girmek, silah bulundurmak ve terör suçlarından altı yıl hapis cezasına çarptırdı. Azerbaycan aralık ayında 60’tan fazla Ermeni ordusu üyesini yasadışı yollardan Azeri topraklarına girmekle suçlayarak gözaltına almıştı.
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