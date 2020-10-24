Azerbaycan ordusu, Ermenistan savaş uçağını düşürdü
Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan'a ait savaş uçağını düşürüldüğü duyuruldu.
Azerbaycan, Ermenistan'a ait bir savaş uçağını düşürdüğünü açıkladı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "24 Ekim günü öğleden sonra Azerbaycan Hava Savunma Birlikleri, cephenin Gubadlı yönünde Ermeni hava kuvvetlerine ait bir savaş uçağını düşürdü" denildi.
13 KÖY KURTARILMIŞTI
Azerbaycan Ordusu'nun, işgal altında bulunan Dağlık Karabağ bölgesindeki operasyonları aralıksız sürüyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Muzaffer Azerbaycan ordusu Hocavend ilinin Dolanar ve Bünyadlı, Cebrail ilinin Dağ Tumas, Nüsüs, Helefli, Minbaşılı ve Veyselli, Zengilan ilinin Venedli ve Mirzehesenli köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ Azerbaycan'dır" paylaşımında bulundu.
SİVİL CAN KAYBI 64'E YÜKSELDİ
Ermenistan'ın Terter kentine düzenlediği füze saldırısında 16 yaşında bir genç hayatını kaybetti. Saldırılarda toplam sivil kayıp 64'e yükseldi.
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