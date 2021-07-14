Azerbaycan heyeti tarihi KKTC ziyaretine hazırlanıyor

14 Temmuz 2021 Çarşamba, 15:56

Kılıç, Meclis'te Azerbaycan Milli Meclisi Dışişleri ve Parlamentolararası İlişkiler Komitesi Başkanı Samad Seyidov ve beraberindeki heyeti ile bir araya geldi.

Azerbaycan heyetini, "Ülkenizdesiniz, evinizdesiniz. Burada misafir değilsiniz." diyerek selamlayan Kılıç, "Ziyaretiniz bizim için çok değerli." ifadesini kullandı.

"DOSTLUĞUMUZUN NİŞANESİDİR"

Türkiye ve Azerbaycan'ın, geleceğe yürüyüşünü "tek millet, iki devlet" anlayışıyla sürdüreceğini belirten Kılıç, Azerbaycan'ın, Ermenistan'a karşı Karabağ'da zafer ilan ettiğini hatırlatarak, "Tüm dünyaya gösterdiğiniz başarıyı, duruşu en büyük onur sayarak biz de yaşadık." dedi.

Azerbaycan Milli Meclisi Dışişleri ve Parlamentolararası İlişkiler Komitesi heyetinin, 16 Temmuz Cuma günü Türkiye'den KKTC'ye gideceğini, böylece tarihte ilk kez Azerbaycan'dan bir heyetin, KKTC'yi ziyaret edeceğini söyleyen Kılıç, "Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47'nci yılı ve 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kapsamında düzenlenecek törenlerde de Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber sizler de orada olacaksınız. Bunun için sizlere hakikaten şükranlarımızı sunuyoruz. Bu, dünyaya çok önemli bir mesajdır. Bu, Türkiye-Azerbaycan arasındaki dostluğun, kardeşliğin ve 'bir millet, iki devlet' anlayışının belki de ete kemiğe bürünmüş en büyük nişanesidir." ifadelerini kullandı.

"KKTC'Yİ AKILDAN ÇIKARMAMAK GEREK"

Azerbaycan Milli Meclisi Dışişleri ve Parlamentolararası İlişkiler Komitesi Başkanı Seyidov da Azerbaycan ile Türkiye'nin düşüncelerinin aynı istikamette olduğunu söyledi.

Türk dünyası hakkındaki ortaklaşan fikirler kapsamında KKTC'yi akıldan çıkarmamak gerektiğini vurgulayan Seyidov, "Hem 15 Temmuz hem Azerbaycan, TBMM, KKTC Dışişleri Komisyonlarının üçlü toplantısı hem de bizim 19 Temmuz'dan 21 Temmuz'a kadar KKTC'de olmamız, Türk dünyasının gücünün ve birliğinin dünyaya gösterilmesi meselesini de içinde ihtiva ediyor." ifadelerini kullandı.