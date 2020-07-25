Azerbaycan Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Aliyev: Ermenistan'ın kırmızı çizgisi yok

25 Temmuz 2020 Cumartesi, 12:00

Azerbaycan Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Adil Aliyev, Ermenistan'ın 12 Temmuz'da başlayan ve sonrasındaki günlerde de devam eden saldırılarını AA muhabirine değerlendirdi.

Sınırdaki Tovuz ilinde Azerbaycan'a ait stratejik yükseklikleri ele geçirmek isteyen Ermeni güçlerin geri püskürtüldüğünü hatırlatan Aliyev, saldırıların nedeninin bölge güvenliğini tehdit etmek olduğunu ifade etti.

Azerbaycan'ın bölgenin lider ülkesi olduğunu, Ermenistan'ın ise tüm projelerin dışında tutulduğunu anlatan Aliyev, "Erivan yönetiminin ekonomik, askeri ve diplomatik başarısızlıkları Ermenistan devletinin çöküşünü kaçınılmaz kılıyor. Fakat bunu hazmedemiyorlar. Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı, Güney Kafkasya Doğalgaz Boru hattı ve Bakü-Tiflis-Kars demiryolu Tovuz'dan geçiyor. Başarısızlıklarını hazmedemedikleri için Azerbaycan'ın projelerini tehdit altına almayı amaçladılar. Fakat tüm girişimleri başarısız oldu" diye konuştu.

Aliyev, Ermenistan ordusunun Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine de ateş açtığını, sınıra yakın köylerde çok sayıda evin top mermisi isabet etmesi sonucu tahrip olduğunu bildirerek, "76 yaşındaki bir sivil vatandaşımız evine mermi isabet etmesi nedeniyle yaşamını yitirdi. Ermenistan'ın hiçbir kırmızı çizgisi yok. Sivillere ve hastanelere saldırıyorlar. Cenevre Konvansiyonu'na göre savaş durumunda bile sivillerin katledilmesi ve sağlık kurumlarına saldırı yasak. Ermenistan tüm bu kuralları hiçe sayıyor" ifadelerini kullandı.