Azerbaycan Milli Meclisi’nden çağrı: Fransa AGİT’ten çekilsin
Azerbaycan Milli Meclisi, Fransa Senatosunun Dağlık Karabağ ihtilafı hakkında dün kabul ettiği karara tepki göstererek Azerbaycan hükümetine çağrıda bulundu.
Azerbaycan Milli Meclisi, hükümetten, Fransa'nın AGİT Minsk Grubu eş başkanlığından geri çektirilmesi için AGİT'e başvurmasını isteyerek Dağlık Karabağ bildirisine karşı itiraz bildirisini kabul etti.
Bildiride Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında 10 Kasım'da imzalanan anlaşma ile Dağlık Karabağ sorununa son verildiği hatırlatılarak bu anlaşmanın, Fransa'nın da desteklediği ve Ermenistan ordusunun Azerbaycan topraklarından çekilmesini öngören Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarının uygulanması anlamına geldiği kaydedildi.
AZERBAYCAN HÜKÜMETİNE ÇAĞRI
Yeni gerçekliklerin herkes tarafından kabul edilmesi gerektiği belirtilen bildiride, Azerbaycan hükümetine şu çağrıda bulunuldu:
"Son günlerde aldığı tavır ve yaptığı açıklamalar nedeniyle tarafsızlığını şüphe altında bırakan Fransa'nın Minsk Grubu eş başkanlığından geri çektirilmesi için AGİT'e başvuruda bulunulsun. Azerbaycan ile Fransa arasındaki siyasi ilişkiler yeniden gözden geçirilsin ve ticari ilişkiler incelenerek gereken adımlar atılsın.”
HACIYEV: ‘BU KARAR BİR KAĞIT PARÇASI’
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Fransa Senatosunun sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin tanımasına ilişkin tavsiye niteliğindeki kararına tepki göstererek, "Bu kararın Azerbaycan için sıradan bir kâğıt parçası olduğunu vurgulamak isteriz" ifadelerini kullanmıştı.
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