Dışişleri’nden Fransa Senatosu'nun Karabağ kararına tepki

26 Kasım 2020 Perşembe, 11:13

Dışişleri, Fransa Senatosu’nun Yukarı Karabağ ihtilafı hakkında dün kabul ettiği karara tepki gösterdi. Azerbaycan’a işgalden kurtardığı kendi topraklarından çekilmesi çağrısında bulunmasının ciddiye alınamayacağı belirterek alınan karar için “gülünç, tarafgir ve gerçeklerden kopuk bir anlayışın tezahürüdür" açıklamasında bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, uluslararası hukukun en temel ilkelerinin, meşruiyetin ve hakkaniyetin iç politika mülahazaları uğruna hiçe sayılmasının ibretlik bir örneği olduğunun altı çizildi.

‘KARAR MİNSK GRUBUNUN TARAFLI OLDUĞUNU GÖSTERDİ’

Açıklamada, Türkiye'ye atfen dile getirilen temelsiz iddiaların külliyen reddedildiği belirtilerek "Fransa Senatosunun bu kararı, tarafsız olması gereken eş başkanların yürüttüğü AGİT Minsk Grubu çalışmalarının bugüne kadar meseleye neden çözüm getiremediğinin, nasıl taraflı olduğunun da açık bir göstergesidir" ifadesi kullanıldı.

Ermenistan'ın önce Tovuz'da, sonra Yukarı Karabağ'da sergilediği saldırganlık ve provokasyonlar üzerine Azerbaycan'ın gereken karşılığı verdiği vurgulanan açıklamada, Azerbaycan'ın yaklaşık 30 yıldır işgal altında bulunan topraklarını özgürleştirerek toprak bütünlüğünü tekrar sağladığı anımsatıldı.

'TÜRKİYE TAKINTISINI YANSITIYOR'

Açıklamada, Fransa hükümetinin de kabul edilemez bulacağı unsurlar içerdiği görülen kararın, yine son dönemde Fransa'da sıkça görülen Türkiye takıntısını yansıtmasının ise şaşırtıcı olmasa da düşündürücü olduğu belirtildi.

Neredeyse 30 yıldır süren Azerbaycan-Ermenistan ihtilafında gelinen aşamada, Fransa'nın artık doğru sonuçları çıkararak bölgenin istikrara kavuşması için yapıcı bir tutum benimsemesinin temenni edildiği ifade edildi.

"FRANSA İLE DE BİRLİKTE ÇALIŞMAYA HAZIRDIR"

Dışişleri Bakanlığı tarafından "Türkiye, hemen yanı başında yıllardır süren bu ihtilafın bölgesel barış ve istikrara katkıda bulunacak şekilde sürdürülebilir bir çözüme kavuşturulması için diğer ortakları gibi Fransa ile de birlikte çalışmaya hazırdır" ifadeleri kullanıldı.