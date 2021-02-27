Azerbaycan Milli Piyangosu da Demirören'in
Türkiye'de Milli Piyango idaresini elinde bulunduran Demirören Holding, Azerbaycan Milli Piyangosu, Azerlotereya yönetimini de devraldı.
Azerbaycan'ın şans oyunları kuruluşu olan Azerlotereya, bugün Azerbaycan Ekonomi Bakanlığı ile atılan imzalar sonucu Demirören Holding'e devredildi.
Azerbaycanlı yetkililer ile Demirören Holding arasında imzalanan anlaşmayla birlikte 10 yıl boyunca Azerbaycan'daki şans oyunlarını Demirören Holding gerçekleştirecek.
İmza töreninde konuşan Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, "Türkiye'nin en büyük medya gruplarından biriyiz. Şans oyunlarında ise dünyanın büyük şirketlerinden biriyiz. Bu alandaki tecrübemizi Azerbaycan'a aktaracak olmaktan mutluyuz. Bu sayede binlerce kişiye iş imkanı sunacağız. Ayrıca bu alandaki tecrübemizi Azerbaycan Cumhuriyeti'nin şans oyunları sektörüne aktaracak olmaktan da kıvanç duyuyoruz. Bu anlaşmanın ilk yatırımımız olduğunu, bundan sonrada Azerbaycan Cumhuriyeti'nde yatırımlar yapmak istediğimizi beyan etmek isterim" ifadelerini kullandı.
En Çok Okunan Haberler
- Emekli hemşire: 'Bebekleri değiştirdim'
- TRT spikerinden Erdoğan'ın rahatsızlığı için açıklama
- Pentagon'dan S-400 açıklaması
- Artık tek yıldız değil
- Hangi iller normalleşecek, hangi iller bekleyecek?
- Limonun faydaları ve zararları nelerdir?
- Kılıçdaroğlu'na linç girişimi davasında yeni gelişme
- Fatih Altaylı'dan Kanal İstanbul yorumu
- Halkbank soruşturmasının sonlandırılmasını istedi
- Cemal Kaşıkçı'yı Prens Selman'ın öldürttüğü ortaya çıktı
Video Haberler
- Kalem Adası 400 milyon liraya satılık
- Bakan Ya Allah Bismillah dedi, Erdoğan hemen ikaz etti
- Kanlı infazın güvenlik kamerası görüntüleri çıktı
- Erdoğan balık aldı... 'Aynı balıktan tekrar istiyorum'
- AKP teşkilatında at binip, ok atan Recep Tayyip dönemi
- Otomobiliyle su kanalına uçtu
- Yavru köpeği sahiplenip biberon ve şırıngayla beslediler
- 4 kadına cinsel tacizde bulundu!
- Kılıçdaroğlu'ndan peçete göndermesi
- İstanbul'da skandal görüntülere ceza yağdı
En Çok Okunan Haberler
- Emekli hemşire: 'Bebekleri değiştirdim'
- TRT spikerinden Erdoğan'ın rahatsızlığı için açıklama
- Pentagon'dan S-400 açıklaması
- Artık tek yıldız değil
- Hangi iller normalleşecek, hangi iller bekleyecek?
- Limonun faydaları ve zararları nelerdir?
- Kılıçdaroğlu'na linç girişimi davasında yeni gelişme
- Fatih Altaylı'dan Kanal İstanbul yorumu
- Halkbank soruşturmasının sonlandırılmasını istedi
- Cemal Kaşıkçı'yı Prens Selman'ın öldürttüğü ortaya çıktı