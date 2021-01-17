Aliyev'le el sıkıştı: Demirören, Azerbaycan'ın piyango şirketini de alıyor
Milli Piyango’nun işletme hakkını 10 yıllığına devralan Demirören Grubu, Azerbaycan devletine ait piyango şirketinin yönetimini de alıyor.
Milli Piyango’nun işletme hakkını 10 yıllığına devralan Demirören Grubu, bu kez de Azerbaycan devletine ait piyango şirketinin yönetimini alıyor.
Dünya Gazetesi’nden Kerim Ülker’in haberine göre; Azerbaycan hükûmeti, devlete ait Azerlotereya adlı piyango şirketinin yönetimini Demirören’e verecek. Devir önümüzdeki 6 ay içerisinde gerçekleşecek. Kararname, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından imzalandı.
2019'da Türkiye Varlık Fonu’nun Milli Piyango oyunlarının düzenlenmesine ilişkin gelir paylaşımı esasına dayanan 10 yıl süreli hizmet alım sözleşmesi için açık teklif yapılmış, "en iyi teklif"i yapan Demirören ve İtalyan ortağının oluşturduğu Sisal - Şans Ortak Girişimi, Milli Piyango işletmesini 10 yıl süreliğine almıştı.
En Çok Okunan Haberler
- İbo Şov'a katılan isimlere eleştiri yağdı
- Erdoğan'a İmamoğlu ve Yavaş şoku
- Ankara'da evlere şeriat bildirisi dağıtıldı
- Ziya Selçuk’tan açık öğretim sınavları açıklaması
- Gazeteciyi, haberi olmadan AKP üyesi yaptılar
- Özdağ'dan MHP'li Yalçın'a yanıt
- Usta besteci Muammer Sun hayatını kaybetti
- AKP iletişim politikası
- 'Naci Ağbal'a yolu gösterdi'
- Bahçeli seçim sistemi arıyor
Video Haberler
- Boğaziçililer sosyal medyadan koro halinde seslendi
- Erdoğan konuşturmadı: Sen mikrofonu vekilimize ver
- Erdoğan'a 'Takoz' yanıtı: Eğer bir takoz varsa...
- İstanbul’da kar yağışı başladı
- Şaşırtan baskın: Dışarıdan çiğköfteci içi berber
- CHP'li ismi şoke eden skandal görüntüler
- İmamoğlu, Nazım Hikmet'in eserini okudu
- İstanbul'da rezaletin görüntüleri! O anlar kamerada
- Himalaya dağlarındaki çığ felaketi kamerada
- Boğaziçili öğrencileri karanlık da durduramadı
En Çok Okunan Haberler
- İbo Şov'a katılan isimlere eleştiri yağdı
- Erdoğan'a İmamoğlu ve Yavaş şoku
- Ankara'da evlere şeriat bildirisi dağıtıldı
- Ziya Selçuk’tan açık öğretim sınavları açıklaması
- Gazeteciyi, haberi olmadan AKP üyesi yaptılar
- Özdağ'dan MHP'li Yalçın'a yanıt
- Usta besteci Muammer Sun hayatını kaybetti
- AKP iletişim politikası
- 'Naci Ağbal'a yolu gösterdi'
- Bahçeli seçim sistemi arıyor