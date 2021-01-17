Aliyev'le el sıkıştı: Demirören, Azerbaycan'ın piyango şirketini de alıyor

17 Ocak 2021 Pazar, 10:29

Milli Piyango’nun işletme hakkını 10 yıllığına devralan Demirören Grubu, bu kez de Azerbaycan devletine ait piyango şirketinin yönetimini alıyor.

Dünya Gazetesi’nden Kerim Ülker’in haberine göre; Azerbaycan hükûmeti, devlete ait Azerlotereya adlı piyango şirketinin yönetimini Demirören’e verecek. Devir önümüzdeki 6 ay içerisinde gerçekleşecek. Kararname, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından imzalandı.

2019'da Türkiye Varlık Fonu’nun Milli Piyango oyunlarının düzenlenmesine ilişkin gelir paylaşımı esasına dayanan 10 yıl süreli hizmet alım sözleşmesi için açık teklif yapılmış, "en iyi teklif"i yapan Demirören ve İtalyan ortağının oluşturduğu Sisal - Şans Ortak Girişimi, Milli Piyango işletmesini 10 yıl süreliğine almıştı.



