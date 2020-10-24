Azerbaycan ordusu, Ermenistan Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçağını düşürdü

Azerbaycan ordusu, Ermenistan Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçağını düşürdü.

İHA
24 Ekim 2020 Cumartesi, 15:08
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Azerbaycan ordusu, Ermenistan Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçağını düşürdü. 


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