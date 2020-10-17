Azerbaycan ordusu ilerleyişini sürdürüyor
Azerbaycan ordusu, topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda ilerleyişine devam ediyor.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ağdere, Ağdam, Fuzuli, Hadrut ve Cebrail yönünde durumun gerginliğini koruduğu belirtildi.
Azerbaycan ordusunun Ermenistan güçlerinin farklı yönlerdeki savunma hatlarını kırmayı ve ilerlemeyi başardığı ifade edilen açıklamada, Azerbaycan askerlerinin operasyonlarda bazı elverişli tepe ve mevzileri ele geçirdiği vurgulandı.
Açıklamada, Ermenistan ordusuna ait 7 T-72 tank, 2 Grad füze sistemi, 8 D-30 ve 1 D-20 obüs, mühimmat taşıyan 10 aracın imha edildiği aktarıldı.
Ermenistan ordusu 5. muhrip alayı 1. taburunun çok sayıda ölü ve yaralı bırakarak geri çekildiğine dikkat çekilen açıklamada, 1. motorize alayından yaklaşık 300 askerin mevzilerini bırakarak kaçtığı aktarıldı.
Açıklamada, Azerbaycan ordusunun tüm cephe boyunca avantajlı durumda olduğu vurgulandı.
Ermenistan ordusunun insani ateşkesi alenen ihlal ettiği altı çizilen açıklamada, sabah saatlerinden başlayarak Terter, Ağdam, Berde ve Ağcabedi illerini top atışına tuttuğu kaydedildi.
En Çok Okunan Haberler
- Bodrum'da dikkat çeken buluşma
- Koca, koronavirüs salgınında riskli 5 ili açıkladı
- 'Bir sene içerisinde yüzde 15’ten daha fazla artacak'
- 'Öldü' sanılıp morga konuldu, kurtarıldıktan sonra öldü
- AKP'li vekil yaşamını yitirdi
- Barış Atay'dan Koca'ya sert tepki
- Covid-19 aşısı için tarih verdi
- Cerrahpaşa’nın başhekiminden çarpıcı uyarı!
- DSÖ, Covid-19 tedavisinde tek etkili ilacı açıkladı
- Abdulhamit Gül'den uyarı gibi mesaj
Video Haberler
- Akşener açıkladı: 1 milyon dolar para verseler...
- CNN Türk muhabirinden kan donduran sözler
- Aliyev, A Haber’i ters köşe yaptı
- Adana’da katliam gibi kaza: 4 ölü
- CHP'li Özel: Milletin saray hükümetinden sıtkı sıyrıldı
- TTB: Dr. Ülkü’yü önlenebilir bir nedenden kaybettik
- Yer: Bursa... Trafiğin ortasında şoke eden olay!
- AKP sayesinde Atatürk'e aşık olan yurttaş gündem oldu
- İYİ Parti, İBB Meclisi’ni terk etti
- Habertürk ekranlarında 'Işıklar yanıyor' kavgası
En Çok Okunan Haberler
- Bodrum'da dikkat çeken buluşma
- Koca, koronavirüs salgınında riskli 5 ili açıkladı
- 'Bir sene içerisinde yüzde 15’ten daha fazla artacak'
- 'Öldü' sanılıp morga konuldu, kurtarıldıktan sonra öldü
- AKP'li vekil yaşamını yitirdi
- Barış Atay'dan Koca'ya sert tepki
- Covid-19 aşısı için tarih verdi
- Cerrahpaşa’nın başhekiminden çarpıcı uyarı!
- DSÖ, Covid-19 tedavisinde tek etkili ilacı açıkladı
- Abdulhamit Gül'den uyarı gibi mesaj