Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Askeri helikopterimiz düşürüldü

27 Eylül 2020 Pazar, 11:11

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da, Azerbaycan ordusu komutanlığının sivil halkın güvenliğini sağlamak için tüm cephe boyunca bir karşı saldırı başlatmaya karar verdiği bildirildi.

''ERMENİSTAN'A AİT 12 UÇAKSAVAR FÜZE SİSTEMİ İMHA EDİLDİ''

"Kara birliklerinin, tank birimlerinin, füze ve topçu birliklerinin, insansız hava araçlarının desteğiyle cephede ve savunmanın derinliklerinde bulunan çok sayıda Ermeni askerini, tesis ve askeri araçlarını tespit ederek imha ettiği" aktarılan açıklamada, cephe hattının farklı yönlerinde Ermenistan'a ait 12 adet OSA uçaksavar füze sisteminin de imha edildiği belirtildi.

''SAVAŞ HELİKOPTERİMİZ DÜŞÜRÜLDÜ, MÜRETTEBAT HAYATTA''

Açıklamada, Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne ait bir savaş helikopterinin Ermenistan ordusu tarafından Terter yönünde düşürüldüğü, mürettebatın hayatta olduğu bilgisine de yer verildi.

AA EKİBİ SALDIRIDAN SON ANDA KURTULDU

Öte yandan, bölgede görevli Anadolu Ajansı (AA) ekibi saldırıdan son anda kurtuldu.