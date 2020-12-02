Azerbaycan Türkiye’yle Karabağ’da ileri teknoloji parkı kuracak
Azerbaycan İnovasyon Ajansı, Türkiye ile ortaklaşa Karabağ'da ileri teknoloji parkının kurulacağını belirtti. Yapılan açıklamada, İnovasyon Ajansı’nın bu yolda ilk adımı attığı bilgisine yer verildi.
Azerbaycan İnovasyon Ajansı, Türkiye ile ortaklaşa Karabağ'da ileri teknoloji parkının kurulacağını, 2 ülke arasında bununla ilgili bir anlaşmanın imzalandığını belirtti. Yapılan yazılı açıklamada, "Karabağ her zaman kültür merkeziydi, şairlerin, müzisyenlerin ve sanatçıların yurduydu. Karabağ’ın ileri teknoloji ve inovasyon bölgesine dönüştürülmesi ülkemizin ekonomisi ve ilerlemesi için büyük öneme sahip” denildi.
İLK ADIMI ATTI
Sputnik’in aktardığına göre, İnovasyon Ajansı’nın bu yolda ilk adımı attığının belirtildiği açıklamada "Türkiye’nin en büyük sanayi bölgelerinden birinde yer alan ve 130 teknoloji şirketine destek sağlayan GOSB teknoparkıyla bir anlaşma imzaladı" ifadesine yer verildi.
Anlaşmada, "Her iki tarafın ortak faaliyetine ilişkin maddelerin belirtildiği” aktarıldı.
En Çok Okunan Haberler
- İmamoğlu'na suikast son anda önlendi
- Kılıçdaroğlu'nun buluşacağı muhtarlara toplantı tehditi
- Özgür Özel'den Hulusi Akar'a sert cevap
- Soylu'dan İmamoğlu'na 'suikast' girişimine yanıt
- İçişleri Bakanlığı yetkililerinden İmamoğlu açıklaması
- Dünyaca ünlü aktör yaşamını yitirdi
- Kılıçdaroğlu’nu hedef alan Altun’a sert yanıt
- AİHM'den Türkiye kararı
- 4 ilimizde virüs hızla yayılıyor
- EGM'den, İmamoğlu'na suikast girişimiyle ilgili paylaşım
Video Haberler
- Eşini bıçaklayan Rus modele 15 yıl hapis cezası
- Sokağa çıkma kısıtlamasında rezaletin görüntüleri!
- DHA muhabirinden unutulmayacak ceza
- Davutoğlu: Kendinize gelin! Siz o emanete ihanet ettiniz
- Hakeme futbolcudan uçan tekme
- Erdoğan'ın ses kaydını paylaştı: Sen kim ordu kim?
- Rögar kapağına maytap atan çocuk havaya uçtu
- Nike'ın reklamına tepki yağdı!
- Covid-19 kapalı alanlarda böyle yayılıyor
- Sosyal medyada tepki yağdı! Kadına şiddetin görüntüleri
En Çok Okunan Haberler
- İmamoğlu'na suikast son anda önlendi
- Kılıçdaroğlu'nun buluşacağı muhtarlara toplantı tehditi
- Özgür Özel'den Hulusi Akar'a sert cevap
- Soylu'dan İmamoğlu'na 'suikast' girişimine yanıt
- İçişleri Bakanlığı yetkililerinden İmamoğlu açıklaması
- Dünyaca ünlü aktör yaşamını yitirdi
- Kılıçdaroğlu’nu hedef alan Altun’a sert yanıt
- AİHM'den Türkiye kararı
- 4 ilimizde virüs hızla yayılıyor
- EGM'den, İmamoğlu'na suikast girişimiyle ilgili paylaşım