Azerbaycan Türkiye’yle Karabağ’da ileri teknoloji parkı kuracak

02 Aralık 2020 Çarşamba, 17:59

Azerbaycan İnovasyon Ajansı, Türkiye ile ortaklaşa Karabağ'da ileri teknoloji parkının kurulacağını, 2 ülke arasında bununla ilgili bir anlaşmanın imzalandığını belirtti. Yapılan yazılı açıklamada, "Karabağ her zaman kültür merkeziydi, şairlerin, müzisyenlerin ve sanatçıların yurduydu. Karabağ’ın ileri teknoloji ve inovasyon bölgesine dönüştürülmesi ülkemizin ekonomisi ve ilerlemesi için büyük öneme sahip” denildi.

İLK ADIMI ATTI

Sputnik’in aktardığına göre, İnovasyon Ajansı’nın bu yolda ilk adımı attığının belirtildiği açıklamada "Türkiye’nin en büyük sanayi bölgelerinden birinde yer alan ve 130 teknoloji şirketine destek sağlayan GOSB teknoparkıyla bir anlaşma imzaladı" ifadesine yer verildi.

Anlaşmada, "Her iki tarafın ortak faaliyetine ilişkin maddelerin belirtildiği” aktarıldı.