Azerbaycan'dan 'savaş hali' kararı!
Azerbaycan meclisi, seferberlik ilan ettiğini duyurdu.
Azerbaycan meclisi, cephe hattı ve çatışmadan etkilenen bölgelerde seferberlik ve 24 saatlik 'savaş hali' kararı alındığını duyurdu.
Ayrıntılar geliyor...
En Çok Okunan Haberler
- Suudilerden ‘ambargo’
- Karın kasımla direğe çıkmışım sen 'striptiz' diyorsun
- Erdoğan'ın 'yeni' diye açtığı fabrika 45 yıldır varmış
- Hülya Avşar, ada satın aldı iddialarına açıklama
- Ege'de deprem!
- Alevi köyüne ayrımcılık
- Müflis iktidarın HDP operasyonu, İYİ Parti, operasyon ajandası
- Sezai'nin saldırısına uğrayan kişiden balta açıklaması
- MasterChef Türkiye karıştı! 'Ebru beni dövmeye kalktı'
- Bahçeli'nin hedefi partisi: Ayıracağız, ayıklayacağız
Video Haberler
- Belkıs Akkale'nin sözleri sosyal medyada gündem oldu
- Gençlerin görüntüleri yayılınca ekipler harekete geçti!
- Azerbaycanlı spiker, ağlayarak müjdeledi
- Azerbaycan, Ermenistan'a ait hedefleri böyle yok etti
- Van Gölü’nde tespit edilen yeni canlı türü görüntülendi
- 30 saniyede değeri 30 bin TL olan motosikleti çaldılar
- Sahibine kavuşan köpeğin büyük sevinci
- Rezaletin görüntüleri! Kalabalığa bile aldırış etmediler
- 12 yıl önce fark etti! Her şeyi çekiyor
- Beşiktaş'ta korku dolu anlar!
En Çok Okunan Haberler
- Suudilerden ‘ambargo’
- Karın kasımla direğe çıkmışım sen 'striptiz' diyorsun
- Erdoğan'ın 'yeni' diye açtığı fabrika 45 yıldır varmış
- Hülya Avşar, ada satın aldı iddialarına açıklama
- Ege'de deprem!
- Alevi köyüne ayrımcılık
- Müflis iktidarın HDP operasyonu, İYİ Parti, operasyon ajandası
- Sezai'nin saldırısına uğrayan kişiden balta açıklaması
- MasterChef Türkiye karıştı! 'Ebru beni dövmeye kalktı'
- Bahçeli'nin hedefi partisi: Ayıracağız, ayıklayacağız