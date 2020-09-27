Azerbaycan'dan 'savaş hali' kararı!

Azerbaycan meclisi, seferberlik ilan ettiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
27 Eylül 2020 Pazar, 17:06
Azerbaycan'dan 'savaş hali' kararı!
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Azerbaycan meclisi, cephe hattı ve çatışmadan etkilenen bölgelerde seferberlik ve 24 saatlik 'savaş hali' kararı alındığını duyurdu.

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