Azerbaycan'ın Navalny'sinin sağlık durumu kötüleşiyor
Azerbaycan'da Xeberman adlı internet haber sitesinin yöneticisi olan gazeteci Polad Aslanov’un sağlık durumu endişe veriyor. Aslanov'un eşi Gulmira Aslanov, buldunuğu hapishanede etkili tıbbi bakım görmediğini söylediği eşinin sürekli baş ağrısı çektiğini ve tansiyonunun aşırı yüksek olduğunu belirtti.
Yetkilileri eşinin sağlık sorunlarıyla ilgilenmeye çağıran Aslanov’a göre, Ceza İnfaz Kurumu’nun doktoru, Polad Aslanov’un sadece tansiyonunu ölçerek ve elleriyle kalbini ve karnını “muayene ederek” tamamen sağlıklı olduğunu söyledi. Gülmira Aslanova, Ceza İnfaz Kurumu’nun eşi için ultrason muayenesi ve ekokardiyogram yapmasını talep etti.
Yaptığı yolsuzluk haberleriyle hükümetin tepkisini çeken Aslanov, 16 Kasım 2019’da İran adına casusluk yapmaktan 16 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. İddiaları reddeden Aslanov, yolsuzlukla ilgili materyaller yayınladığı için cezalandırıldığını belirtmişti. Sınır Tanımayan Gazeteciler ve diğer insan hakları örgütleri, Azerbaycan makamlarını Polad Aslanov’u serbest bırakmaya çağırmıştı.
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