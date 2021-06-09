Azerbaycan'ın Navalny'sinin sağlık durumu kötüleşiyor

09 Haziran 2021 Çarşamba, 17:22

Yetkilileri eşinin sağlık sorunlarıyla ilgilenmeye çağıran Aslanov’a göre, Ceza İnfaz Kurumu’nun doktoru, Polad Aslanov’un sadece tansiyonunu ölçerek ve elleriyle kalbini ve karnını “muayene ederek” tamamen sağlıklı olduğunu söyledi. Gülmira Aslanova, Ceza İnfaz Kurumu’nun eşi için ultrason muayenesi ve ekokardiyogram yapmasını talep etti.

Yaptığı yolsuzluk haberleriyle hükümetin tepkisini çeken Aslanov, 16 Kasım 2019’da İran adına casusluk yapmaktan 16 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. İddiaları reddeden Aslanov, yolsuzlukla ilgili materyaller yayınladığı için cezalandırıldığını belirtmişti. Sınır Tanımayan Gazeteciler ve diğer insan hakları örgütleri, Azerbaycan makamlarını Polad Aslanov’u serbest bırakmaya çağırmıştı.