Aziz Yıldırım’a sürpriz ziyaret

Fenerbahçe eski başkanın ünlü konukları vardı.

cumhuriyet.com.tr
08 Haziran 2020 Pazartesi, 23:55
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Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım’ın ünlü konukları vardı. Fenerbahçe’nin eski teknik direktörlerinden Aykut Kocaman, eski futbolcu Rıdvan Dilmen, eski yönetici İlhan Ekşioğlu, Aziz Yıldırım’ ziyaret etti.

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evinde dinlenen Aziz Yıldırım’ın misafirleriyle yaptığı sohbette futbol konuşulduğu ve Yıldırım’ın TFF Başkanı Nihat Özdemir’in açıklamalarına içerlediği öğrenildi.


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