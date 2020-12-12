İBBSK son saniyede kaybetti!
İstanbul BBSK Erkek Basketbol Takımı, 2. TBL'deki ikinci maçında Mersin Büyüşkşehir Belediyespor'a solukları kesen maç sonrası 1 sayı farkla yenildi.
İstanbul BBSK Erkek Basketbol Takımı, 2. TBL'deki ikinci maçında Mersin Büyüşkşehir Belediyespor'a solukları kesen maç sonrası 1 sayı farkla 76-75 yenildi.
Son periyota 7 sayı geride giren İBBSK, bitime 13 saniye kala öne geçmesine karşın rakibin sayısına engel olamayıp son topu değerlendiremeyince ilk yenilgisini aldı.
Maçı İBBSK Başkanı Fatih Keleş, Büsketbol Şube Sorumlusu İbrahim Edin ve Genel Sekreter Erdem Aslanoğlu da izledi.
1. Periyot: 20-24
2. Periyot: 38-43
3. Periyot: 53-60
4. Periyot: 75-76
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