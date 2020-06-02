02 Haziran 2020 Salı, 12:33

TRT 2’nin “Ev Hayat Dolu” sloganıyla sosyal medya platformunda başlattığı “5 Kelimelik Öykü Yarışması”na 9 bin kişi katıldı. Yarışmayı kazanan 5 kelimelik öykü, TRT 2 tarafından hazırlanan animasyonla hayat buldu.

Türkiye'nin kültür sanat kanalı TRT 2, koronavirüs salgını nedeniyle evde kalan izleyicileri için #5kelime1hikaye etiketiyle 5 Mayıs 2020 tarihinde sosyal medya hesaplarında başlattığı “5 Kelimelik Öykü Yarışması”nın kazananı “Baba, bisikletin yan tekerlerini söktü,” öyküsüyle Kübra Mercan oldu. Binlerce öykü arasından seçilen dünyanın en kısa öyküsü için TRT 2 tarafından hazırlanan özel animasyon ise sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. Ayrıca TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren de kendi kısa öyküsüyle yarışmaya destek verdi.



TRT 2’nin animasyon sanatçıları Uğur Erbaş, Kayahan Kaya ve Bahadır Yazıcı’nın kaleme alınan öykülerden hazırladığı animasyonlar da yine TRT 2’nin sosyal medya hesaplarında yayınlandı.



İşte kazanan öykü için yapılan kısa animasyon:



VE DÜNYANIN EN KISA ÖYKÜSÜ...



Öte yandan Kübra Mercan ve yarışmaya katılan diğer yarışmacıların öyküleri Türkçe yazılmış en kısa öyküler olsalar da dünyanın en kısa öyküsü ünvanı bir başkasına ait.



Ernest Hemingway’in yazdığı iddia edilen (ama bir türlü ispatlanamayan) İngizlicesi 6 kelimelik bir öykü dünyanın en kısa öykülerinden biri kabul ediliyor. Öykü (ve çevirisi) şöyle:



“For sale: Baby shoes, never worn”



“Satılık: Bebek ayakkabıları, hiç giyilmemiş”



Dünyanın en kısa öyküsü ünvanı ise yazar Joyce Carol Oats’ ait. Adı “Widow’s First year” (Dulun İlk Yılı) olan ve sadece dört kelimeden oluşan öykü ve çevirisi şöyle:



“I kept myself alive.”



“Hayatta kalmayı becerebildim.”

