Babacan: 'Malum arkadaşlar Yüce Divan'a gitmemek için sağı solu tehdit ettiler'

03 Eylül 2021 Cuma, 09:48

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan KARAR TV'de Elif Çakır ve Taha Akyol'un gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

"2020'DE MERKEZ BANKASI'NDA DOLAR REZERVİ SIFIRDI"

Babacan, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Merkez Bankası rezervlerinin 115 milyar doları yakalayacak açıklamaları için ise şunları söyledi:

"Türkiye Merkez Bankası'nın 109 milyar lira brüt rezervine karşı şu an 164 milyar dolar borcu birikti. Merkez Bankası'nın net rezervi -55 milyara düştü. 2020 yılında Mart ayında Türkiye Merkez Bankası'ndaki dolar rezervi sıfırdı."

"MİLLİ GELİR 12 YIL ÖNCEYE DÖNMÜŞ"

Türkiye'nin dış borçlarına değinen Babacan, "Benim bıraktığımda bütçe açığı 24 milyar dolar, bu yılın 245 milyar dolar. Yani zengin ve fakir arasındaki gelir farkı 22 kattan 26 kata çıkmış. Gelir dağılımı 12 yıl önceye dönmüş" dedi.

Türkiye'nin şu anki dış borcunun 2020 yılının sonunda 450 milyar dolara çıktığını ve bu açığın milli gelirin 63'üne tekabül ettiğini söyleyen Babacan, "Dış borcumuz 450 milyar dolar. 2020'de milli gelire oranla dış borcumuz yüzde 54'tü. Biz bunu 3 yılda yüzde 34'e düşürdük" diye konuştu.

Babacan, Türkiye'nin şu anki faiz ödemesinin 180 milyar dolar olduğunu ve bunu ödemek için 200 milyar doların üzerinde ödeme yapmak zorunda kalınacağını vurguladı. Babacan, "Bir sene önce faiz ödememiz 134 milyarmış. Şimdi 180 milyar. Bunu düzeltmek için 200 milyarın çok üzerinde bir faiz ödemek zorunda kalacağız" diye ifade etti.

Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz karşıtlığı söylemleri hakkında ise, "Biz 50 milyar faiz öderken Sayın Erdoğan dönemin bürokratlarını meydanlarda yuhalatıyordu. Vatana ihanetle suçluyordu" dedi.

"HÜKÜMET 30 KÜSUR MİLYON VATANDAŞA BORÇLU"

Hükümetin içten de vatandaşa dövizle borçlandığını söyleyen Babacan, bu borcun 30 küsur milyar dolar olduğunu söyledi. Babacan, "Hükümet içeride de dövize borçlanıyor. Biz bunu sıfırlamıştık. Bir devlet kendi vatandaşına ülke içinde borçlanmaz. 30 küsur milyar dolar da hazinenin kendi vatandaşına döviz borcu var" dedi.

Türkiye Merkez Bankası'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bağımsız hareket edemeyeceğini belirten Babacan, "Merkez Bankası şimdi sayın Erdoğan'ın emrinde. Niye bu sene 180 milyar lira faiz ödüyoruz? Niye Merkez Bankası’nın faizi yüzde 19? Niye faizi indirmiyor? Merkez Bankası'nın faizini yüzde 19'da tutan sayın Erdoğan'dır. Bu milletin 180 milyar dolar ödemesinin sebebi bu faizlerdir" diye konuştu.

"VARLIK FON'U BORÇLU BİR YAPI"

Babacan, Varlık Fon'unun kuruluş nedeni hakkında ise şunları söyledi:

"Varlık Fon'unun kurulmasının nedeni orada geniş bir inisiyatif alanı açmak. Varlık Fon'u şu an sadece Türk Lirası cinsinden 65 milyar TL borçta ve 1 milyar 250 milyon euroluk tahvil ihraç etmiş durumda. Onun da borcu var. Şu an Varlık Fon'u dediğiniz borçlu bir yapı."

“SAĞI SOLU TEHDİT ETTİLER”

17-25 Aralık sürecinde bazı isimlerin tehdit edildiğini belirten Babacan şöyle konuştu:

"Sadece partiye değil memlekete de olan oluyor. Bir de bu arkadaşlar Yüce Divan’a gönderilmedi değil mi? Bu toplumun vicdanında da bir iz bıraktı. Önce Soruşturma Komisyonu kuruldu. (9’u iktidar partisi, 6’sı muhalefetten) O dönem Soruşturma Komisyonu’na üye olan arkadaşlarla konuştuk tek tek. Hepsinin yolsuzluk olduğuna dair güçlü ve olumsuz kanaatleri vardı. Daha sonra iş hukuki değerlendirmeden yavaş yavaş döndü siyasi bir değerlendirmeye ve bir siyasi hesap başladı. Ve o malum arkadaşlar sağı solu tehdit ettiler. Yakarız da yıkarız da… Ve iş döndü dolaştı hukuki mecradan çıktı bir siyasi hatta düştü."

BARAJ DERDİMİZ YOK"