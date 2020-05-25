Babacan: O günden beri ülke dikiş tutmadı

25 Mayıs 2020 Pazartesi, 15:27

DEVA Partisi Genel Başakanı Genel Başkanı Ali Babacan, Halk TV’de “Liderlerle Bayram Sohbetleri” programında gazeteci Özlem Gürses'in sorularını yanıtladı.

“AİLE İÇİNDE ALINAN KARARLAR”

AKP'nin hatalı politikalar nedeniyle nitelikli kadrolarını kaybettiğini belirten Babacan, "İşini bilen insan sayısı çok azaldı. Düzgün ve işini bilen insan çok azaldı iktidar partisinde. İstişaresiz kararlar. Bir aile içinde alınan kararlar. Yanlış insanların partiye nüfuz etmesine katı tutum gösterdim. Sorumlu olduğum birimlerde özellikle. Diğer kurumlarda da benzeri şeyleri gördüğümde en tepeye gittim “Yapmayın” diye. Ama dikkate alınmadık, yanlış isimler partide yer aldıkça düzgün insanlar kendini geri çekti" dedi.

“PARTİ KURDUK, UYARILAR GELDİ”

Babacan, siyasete girdiğinde yakın çevresinden çok tepki aldığını kaydederek, “Ülkenin durumu çok kötüydü ben o zaman iş dünyasındaydım. İkna ettiler beni, siyasete girdim. Yakın çevremden çok tepki aldım. Ülke için bir mecburiyet bildim, iyi de oldu. O dönem iki yılda Türkiye’nin çehresi çok hızlı değişti. Enflasyonu tek haneye indirdik. Milyonları ilgilendiren güzel şeyler yapmanın hissi çok güzel. Bugün de aynı tablodayız, ekonomi kötü, bir korku iklimi var. Bu ülke için bir şeyler yapma umuduyla bu partiyi kurduk. Yine uyarılar geldi “Siz ne yapıyorsunuz” dediler. “Karşınızda devlet gücü var, bunu size karşı kullanırlar” dediler, biz niyetimize güveniyoruz” diye konuştu.

Babacan'ın konuşmalarından satırbaşları:

"ANA AKIM MEDYA BİZİ GÖRMEZDEN GELİYOR"

Halk ikna olursa bizi destekler. Önemli olan vatandaşımızın bizi tanıması bilmesi. Ne olacak ki her şeyi göze aldığınızda o korku dağılıyor. Tutuklanma riskinde de bahsettiler. “Git kendi işinle uğraş” dediler ama ülke bu haldeyken içimiz el vermez. Kararı vereli bir yılı geçti, parti kuralı iki ay geçti. Bunların hiçbiri olmadı ne bir tehdit aldık ne başka bir şey. Ama ana akım medya bizi görmezden geliyor. Bundan şikayet edemeyiz. Biz çalışacağız gereğini yapacağız.

"DÜŞÜNDÜĞÜM HER ŞEYİ KONUŞMADIM"

13 yıllık bakanlık döneminde yaptığım açıklamaların hepsine aynen imza atabilirim. Farklı düşünüp bir başka konuşmadım. Ama düşündüğüm her şeyi konuşmadım. Kamuoyu önünde. Çünkü bir yapının içindesiniz. O yapıyı korumak ve içeriden düzeltmenin mücadelesini verdim. O görüş ayrılıklarını dışarıya yansıtmamaya çalıştım. Bunun şahidi de çok. Bakanlığımın son dönemleri bazı uyarılarımı da yaptım. Geçmişe doğru inanmadığım bir şeyi söyleyip kimseyi yanıltmadım. Siyasetin bir tiyatro yönü de var tabi ama ben bunu yapmadım. Şu tartışma konusu, eleştiri olarak kaldı. “Daha yüksek sesli eleştiri yapabilirdi” partilerin tüzükleri oluyor, çok ciddi yaptırımlar var. İçeriden olan bir şeyi dışarıda konuşamıyorsun. İktidar partisi bu konuda askeri bir sıkılığa ulaştı. Dışarıya hiçbir şey yansıtamıyorsun.

"YÜZDE 35 KADIN KOTASI KOYDUK"

Şu anda biz teşkilatlanmaya başladık. Arkadaşlarımızla konuştuk, her bir teşkilat o ilin insanlarını yansıtmalı diye. Kadın erkek dengesi çok önemli. Yüzde 35 kadın kotası koyduk, bunu yapan tek partiyiz bu konuda. Dün yine 5 saatlik bir toplantı yaptık. Buna rağmen bazı illerde kadın başvuruları çok düşük. O zaman “Siz bulup, teklif götüreceksiniz” dedik. Kurucularımıza bakacak olursanız, çok farklı görüşleri savunmuş insanlar var. Onlar birbirini dengeliyor. İl-ilçe teşkilatlarında doğru kombinasyonları kurabilirsek, partinin ilerde sağa sola çekmesinin önüne geçer. Mutabakat oluşturacağımız politika Türkiye’nin de mutabık olabileceği fikirler olacak. Kurucularımız arasında siyaset yapmamış insanların sayısı çok fazla. Hiç siyaset yapmayıp ülkeye çok şeyler katacak insanlar var. Daha önce siyaset yapmış arkadaşlar da var tabii ki onların tecrübeleri önemli.

"KOALİSYON BİTECEK DİYENLER ŞİMDİ İTTİFAKA MECBUR OLDU"

Parlamenter sistem varken Türkiye’de seçim öncesi her parti kendi kimliği ile seçime girerdi. Tek parti ya da koalisyon olurdu. Yeni sitem öyle yanlış oldu ki, seçim öncesi ittifakları mecbur kıldı. “Koalisyon bitecek” diyenler, şimdi ittifaka mecbur oldu. İnsanları yanılttılar o gün. Bana da “anlat” dediler. “İnsanlar sana güveniyor” beni parti yüzü seçmişler. Siz yanlış yapıyorsunuz dedim o dönem. Ben konuşursam insanlar “Hayır”a oy verir dedim. Berbat bir sistem oldu. Parlamento saf dışı kaldı. Yargı atamaları dahi iktidarın başındaki kişi tarafından belirlenir oldu. Ne zaman ki Cumhurbaşkanlığı forsu ile bir parti logosu yan yana kondu. O günden beri ülke dikiş tutmadı.

"EKONOMİDE EN KÖTÜYE HAZIRLIKLI OLMAMIZ LAZIM"

Yardım ettiğimiz ülkelerin kendi iç basınında “Türkiye’ye minnettarız” diye bir şey çıkıyor mu. Tamamen iç propaganda. Oradaki yardım, içeriye “Bakın ne kadar güçlüyüz” propagandası için. Saygın bir ülke dışarıya nasıl yardım yapar bilirim. Uzun dönem Dışişleri Bakanlığı yaptım. Dış politikayı iç politikanın malzemesi yaparsanız, bu duruma düşersiniz. Covid-19 öncesinde de Türkiye’nin finansal bünyesi yıpranıyordu. Merkez Bankası rezervleri boşalmıştı. Bir günde bitirdiler yedek akçeleri. Genç işsizlik rekorunu salgından önce gördük. Problemlerimiz çok büyüktü, bunun üzerine salgının etkilerini yaşıyoruz. En kötüye hazırlıklı olmak lazım. Türkiye’de önemli projeler yapıldı gerçekten ama bunların maliyetlerine baktığımızda çok daha düşük maliyetli yapılabilirdi. İhaleler şeffaf yapılsaydı. Ben Hazine Bakanı olduğumda devletin borcu milli gelirin yüzde yetmişiydi. Bizim dönemimizde bu yüzde 28’lere indi. Şimdi bunu yüzde 40’lara çıkardılar.

"EKONOMİYİ DÜZELTMELERİ ÇOK ÇOK ZOR"

IMF Türkiye için bir iflas programı hazırlamak istedi. Ben dedim bunu sizden duymak istemiyorum. Biz bunu ödeyeceğiz. Borçlanıp eski borcu ödeyeceğiz. Her yeni borçlanma daha düşük maliyetli olacak. Böyle böyle yüzde 74’den yüzde 28’lere indi. Önce güven ve itibar lazım. Şu anki yönetimin en önemli sorunu bu. Ekonomiyi düzeltmeleri çok çok zor.

"AKP’DE KORKUNÇ BİR NEMALANMA KAVGASI VAR"

Bizim gibi düşünen iyi arkadaşlarımızın sayıları (AKP’de) çok azaldı. Bir çabaları var ama beyhude, ben olmayacağı için yeni bir parti kurdum. Korkunç bir nemalanma kavgası var. Kazanç o tarafa itiyor insanları, maddi kazanç elde etmek.