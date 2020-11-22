Babacan’dan Erdoğan’a Çakıcı eleştirisi

22 Kasım 2020 Pazar, 08:02

Partisinin Sinop İl Kongresi'nde konuşan Ali Babacan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:



YETER Kİ ORTAKLIK BOZULMASIN

Bugün hala düşünceleri yüzünden yaptıkları yüzünden, yaptıkları haberler yüzünden özellikle cezaevinde olan insanlar var. Pandemi döneminde çıkartılan kısmi af düzenlemesinden bile, bu vatandaşlarımız faydalanmadı, faydalandırılmadı. Ama kim faydalandı biliyor musunuz? Geçtiğimiz günlerde bir siyasi parti liderini açıkça tehdit eden bir suç örgütü yöneticisi faydalandı. Adrese teslim kanuni düzenlemeyle faydalandı. Bu kişi Meclis'teki muhalefet partisinin ana muhalefet partisi liderine hakaret dolu bir mektupla açıkça tehdit etti. İktidarın küçük ortağından da, hemen bu kişiye destek açıklaması geldi. Büyük ortak ve aynı zamanda Cumhurbaşkanı ise bugüne kadar bu konuda sessiz. Sırf iktidarın sürmesi için şahsi bekaları İçin artık o hukuksuzluklara, açıkça karşı duracak bir tabloyu da biz maalesef şu andaki iktidarda görmüyoruz. Ortaklık bozulmasın da, bütün bu yanlışların bütün bu suçu destekleyen tutumun, ben yanında durayım. Yeter ki şu ortaklık bozulmasın, çünkü değiştirdikleri bu sistem ile o küçük ortağa muhtaç kaldılar.

MİLLİYETÇİLİĞİN ARKASINA SAKLANIYORLAR

Ülkeye ne zaman bir zarar verseler, hemen bir milleyetçilik kalkanı çıkarıyorlar, onun arkasına saklanıyorlar. Çünkü Milliyetçilik, rakip siyasi parti liderlerinin illegal örgütler tarafından tehdit edilmesini alkışlamak değildir. Gerçek milliyetçilik bu ülkedeki herkesin hukuk güvenliğinin sağlanmasıdır. Gerçek Milliyetçilik, bu ülkedeki herkesin haklarını, kanun ve anayasa önünde savunmaktır. Gerçek milliyetçilik, her bir vatandaşın kendi hak ve özgürlüklerini doyasıya yaşayabileceği bir ortam oluşturmaktır. Gerçek Milliyetçilik, bu ülkede yaşayan herkesin başını dik tutabilmesini sağlamaktır. Milliyetçilik, vatandaşının çocuğunun geleceğinden kaygı duymadan başını yastığa koymasını sağlayabilmektir. Bu ülkenin vatandaşlarının alın teriyle birikmiş vergilerini lükse, şatafata harcamak değildir.

BİR ÜLKE NASIL OLUR DA YÜZDE 1 BİLE BÜYÜYEMEZ

Laf üretiyorlar, iş üretemiyorlar. Geçen sene, daha salgın yokken ülkenin büyüme oranı yüzde 0,9 idi. Yüzde 1 bile değil, açıklanan rakamlara inanıyorsak.Bir ülke nasıl olur da yüzde 1 bile büyüyemez, bütün Dünya büyürken? İşte ancak bu kötü yönetimle büyüyemez.

GÖLGE ETMESİNLER YETER

Bu hükümetin işi gölge etmesin yeter. Çünkü, İnsanları korkutuyorlar, ürkütüyorlar. Hükümetin ağır gölgesi baskısı herkesin üzerinde. Ama bu hükümet gölge ediyor."



