Babacan'dan Erdoğan'a kongre tepkisi: “Harita kızarıyor ama hükümetin yüzü kızarmıyor”

01 Nisan 2021 Perşembe, 16:16

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, Tekirdağ’da partisinin 1. Olağan Çerkezköy İlçe Kongresi’nde konuştu.

“DEVA PARTİSİ SEÇİME GİRMEYE HAK KAZANDI”

“Türkiye’nin artık kaybedecek bir dakikası bile yok. DEVA Partisi'nin tek umut olduğunu bilerek çalışıyoruz. Türkiye’nin dört bir yanında damla damla ama hızla büyüyen partimiz, milletimizin gücüyle ve desteğiyle seçimlere girmeye hak kazandı. Yol arkadaşlarıma, gönüllülerimize sadece partimizin Genel Başkanı olarak değil, bu ülkenin bir vatandaşı olarak da teşekkür ediyorum.”

“KURALA UYMADI DİYE VATANDAŞI FIRÇALIYORLAR, KENDİLERİ HİÇBİR KURALA UYMUYORLAR”

“Koronayla mücadeledeki zihni sinir projelerini anladık: Kurala uymadığını gördüğün vatandaşı fırçala, ceza yaz, işlem yap. Siz bu kuralları koyuyorsunuz da kurallara kendiniz uyuyor musunuz? Mesela ekonomi kural işidir. Kuralına uyuyorlar mı? Uysalardı, fakirleşmezdi memleket. Uysalardı, Merkez Bankası’nın yedek akçeleri kara gün için saklarlardı. Hukuk kural işidir. Kuralına uyuyorlar mı? Uysalardı, Anayasa’yı çiğnemezlerdi. Salgın yönetimi kural işidir. Uysalardı, ilgili bakan çıkıp “Bu konuyu gündemde tutmanın kimseye faydası yok” diyebilir miydi? Verecek cevabı yok. Ama vatandaş oturduğu yerde beş dakika kurala uymadı diye azar işitiyor.”

“MASKE, MESAFE, TEMİZLİK KURALINI YANLIŞ ANLADILAR”

“Önce halk sağlığı diyeceklerine, vatandaşlarımıza salgın bahanesiyle ceza düzenliyorlar. Elbette maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulacak. Bundan kendileri ne anlıyor? Yüzlerinden akan sorumsuzluğu ‘maskeyle’ kapatıyorlar. Milletin geçim derdiyle ve hakikatle aralarına ‘mesafe’ koyuyorlar. Olumsuz bir şey varsa, ihaleyi vatandaşa yıkarak kendilerini ‘temize’ çıkarıyorlar.”

“SANDIK GÜNÜ MİLLETİMİZ BU HÜKÛMETE KIRMIZI KARTI GÖSTERECEK”

“Tedbirler zamanında alınmadığı için durum kötüye gidiyor. Test sayısı azalıyor ama buna rağmen bilinen vaka sayısı artıyor. Verilen sözler yerine getirilmiyor. Mayıs’ta tamamlanacağı söylenen aşılama sonbahara sarkıyor. Neden ertelendiğinin açıklamasına zahmet bile edilmiyor. Harita kızarıyor ama hükûmetin yüzünde hiçbir kızarma yok. Milletimiz, yüzü kızarmayanlara sandık günü geldiğinde kırmızı kartı gösterecektir. Bu kuralsızlığın, keyfiliğin hesabını sandık günü soracaktır.”

“VATANDAŞA YAPTIKLARI YARDIMIN 50-100 KATI YÜK BİNDİRDİLER”

“Pandemi döneminde esnafa ancak 5 Milyar, fakir ailelere 6 Milyar, tüm çiftçilerimize yılda ancak 23 Milyar TL destek sağlandı. Bu hükûmet bir kişinin hatasıyla, tek bir imzayla bu rakamların neredeyse 50, 100 katı maliyet getirdi. Vatandaşın, sanayicinin, esnafın, çiftçinin sırtına yük üstüne yük eklendi.”

“MERKEZ BANKASI BAŞKANI’NI GÖREVDEN ALMANIN MALİYETİ 531 MİLYAR TL”

“Sayın Erdoğan dört ay önce dört yıllığına atadığı Merkez Bankası Başkanını görevden alınca güven iyice dibe vurdu. Toplamda kamu ve özel sektörün dış borç tutarı ile iç ve dış borçlanma faiz maliyetindeki artış 531 Milyar TL. İşte tek bir imzanın maliyeti 531 Milyar TL. Bu hesapların içinde özel sektörümüzün ve vatandaşlarımızın yurtiçi kredileri üzerindeki faiz yükü de yok. Yazık, günah.”



