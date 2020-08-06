Babacan'ın partisinden yeni kurulan partiye uyarı

06 Ağustos 2020 Perşembe, 12:55

Türkiye’de sayıları 6 milyonu aşan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) siyasi bir parti kurdu. Partinin ismi “Umut” oldu. İçişleri Bakanlığı'na ilk başvurularını 14 Nisan günü yapan parti yöneticileri, faaliyete resmen başladı.

Öte yandan partinin ambleminde DEVA Partisi’nin amblemini andıran mavi renkte küçük bir damla yer aldı. DEVA Partili Mehmet Emin Ekrem, Twitter hesabından, DEVA ile Umut partilerinin amblemlerindeki benzerliğe dikkat çekti.

Esprili bir dille paylaşımda bulunan Ekrem, “Unutmayın! Seçmeninize; ‘küçük damla olan bizim parti’ diyeceksiniz, yoksa seçmeniniz yanlışlıkla büyük damlaya yani bize oy verebilir. Öyle olmasını istemeyiz tabii. Hamiş; Umut Partisi, Türk siyasi hayatına bugün katıldı, kendilerine başarılar dileriz” dedi.