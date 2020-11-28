'Baban EYT eylemine katılmış' fişlemesi

28 Kasım 2020 Cumartesi, 09:44

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, mağdur insanlardan çok fazla mesaj aldıklarını belirterek özellikle CHP'li belediyelere işe alımlarda valilikler tarafından uygulanan fişleme politikasına dikkat çekti.

Zeyrek, "Muhalefet belediyelerine iş başvurusu yapıyorlar. Belediye işe kabul ediyor ama 15 Temmuz sonrasında başlayan “güvenlik soruşturması” uygulaması kapsamında valilikten yazı istiyor. Valilikler ise başvuruların önemli bir bölümüne olumsuz yanıt veriyor. Üstelik bu raporlarda “adli kayıtlar” değil, fişlemeler öne çıkıyor" diye yazdı.

Konuyla ilgili örnek de veren Zeyrek, güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlanan bir vatandaşın, babasının Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) eylemine katıldığı için fişlendiğini ve kendisiyle ilgili rapora da bunun gerekçe yapıldığını öğrendiğini aktardı.

İşte Zeyrek'in yazısından ilgili bölüm:

"Biz gazeteciler son zamanlarda mağdur insanlardan çok mesaj alıyoruz. İşsizler, atama bekleyenler, emeklilikte yaşa takılanlar, kapanan lokantaların işletmecileri ile çalışanları, işsiz kalan müzisyenler, ücretsiz izne mahkum olanlar, kısa çalışma ödeneği yüzünden mağdur olanlar, çeklerini/ senetlerini/ vergilerini/ SGK primlerini ödeyemeyenler, müflisler, mahkemelerde haksızlığa uğradıklarını söyleyenler ön sıralarda geliyor. Son günlerde bunlara bir sorun grubu daha eklendi. Bu gruptakiler, özellikle de muhalefet belediyelerinin olduğu yerlerden yazıyorlar.

Muhalefet belediyelerine iş başvurusu yapıyorlar. Belediye işe kabul ediyor ama 15 Temmuz sonrasında başlayan “güvenlik soruşturması” uygulaması kapsamında valilikten yazı istiyor. Valilikler ise başvuruların önemli bir bölümüne olumsuz yanıt veriyor. Üstelik bu raporlarda “adli kayıtlar” değil, fişlemeler öne çıkıyor. Bana yazanlar arasında kendi imkanlarıyla “olumsuz” görüşün gerekçelerini öğrenenler de var.

Örneğin güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlanan bir vatandaş, babasının Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) eylemine katıldığı için fişlendiğini ve kendisiyle ilgili rapora da bunun gerekçe yapıldığını öğrenmiş. Bir başka vatandaşın babası da sosyal medyada Cumhurbaşkanı'na ağır eleştiriler yönelttiği için fişlenmiş ve o da babası nedeniyle olumsuz görüşe Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz. Bir başka vatandaş, kardeşi eyleme katılmış, terör suçlamasıyla yargılanmış diye reddedilmiş. Özellikle CHP'li belediyelerin işe alımlarında bu işin bariyere dönüştüğü açık.

Kardeşi FETÖ'den, darbe suçundan içeride olan isimlerin bakan ya da büyükelçi olabildiği bir “adalet ortamında”, babası EYT eylemine katıldı, sosyal medyada Cumhurbaşkanı'nı eleştirdi diye işe dahi alınmaması tuhaf değil mi? Hani suç kişiseldi (ki ortada suç da yok, fiş var)? Gençlere bu yapılırken hangi reformdan söz ediyorsunuz siz?"

