Bacakları kesilmiş bulunan Pamuk, protezle yürüyecek

06 Aralık 2020 Pazar, 10:24

Havza'da Memduhiye Mahallesi'nde ön bacakları diz üzerinde kesilmiş halde bulunan 'Pamuk' isimli köpek, HAYTAP üyeleri tarafından Samsun'da özel klinikte tedaviye alındı. Aşırı kan kaybına rağmen hayati tehlikeyi atlatan Pamuk'un, silahla yaralanmasının ardından tedavi ettiğini düşünen sahibi tarafından ön bacaklarını, komşusuna kestirdiği anlaşılmıştı. Köpeğin sahibi H.S.'ye 181 TL, kesme işlemini yapan komşusu S.Ç.'ye de 628 TL para cezası uygulandı.

ÖZEL PROTEZ TAKILACAK

Ankara'da bulunan hayvan hastanesinde tedavisi devem eden Pamuk'a burada, özel protez yapılmasına karar verildi. Köpeğin, yaralarının iyileşmesinin ardından protezle yürütülmesi planlanıyor. Hastanenin sorumlu cerrahi servis şefi Veteriner Hekim Dr. Ateş Barut, Pamuk’un durumunun her geçen gün daha iyiye gittiğini söyledi. Pamuk için özel bir protez hazırlanacağını söyleyen Barut, "Geldiğinde ilk müdahaleleri yapılmıştı. Geçirdiği ağır tramvanın ilk etkilerini atlatmıştı. Bundan sonraki aşama onun yaşam kalitesini arttırmak" dedi.

'İKİ ÖN BACAĞININ KESİLMESİ TEDAVİYİ ZORLUYOR'

Barut, köpeğin ateşli silah yaralanması sonucu bacaklarının tıbbi olmayan yöntemle kesildiğini hatırlatarak, "Bacaklarında, ön kol kemiklerinin üçte biri yok ve o bölgede hala çok ciddi açık yaraları var. Bizim planımız Pamuk'un bu yaralarının hızlıca kapanması, sonra da ön bacaklarına yaşam kalitesini arttıracak bir protez takmak. Bu, bir kaç aşamalı uygulama; ama bu hızla giderse önümüzdeki hafta ya da en geç diğer hafta önce ön kol kemiklerine protez takacağımız implantları yerleştireceğiz. Sonra bacaklarına yük vermeden yürümesini sağlayacak aparat takacağız. Ona özel bir protez imal edeceğiz. Normal bir köpek gibi hayatını sürdürmesi mümkün değil; ama ön bacaklarından kuvvet alarak adım atabilmesi amcamız. Bu tekniği daha önce başka hastalara da uyguladık. Daha önce uygulayıp hala protezleri ile adım atabilen ve yürüyen hastalarımız var. Pamuk'un en büyük dezavantajı iki ön bacağını birden kaybetmesi" ifadelerini kullandı.

HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu Ankara Temsilcisi Zeynep Pehlivan, Pamuk'un sahibi ve komşusuna verilen cezanın yeterli olmadığını, hayvanlara karşı işlenen suçların Kabahatler Kanunu'ndan çıkarılıp, Türk Ceza Kanunu kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.