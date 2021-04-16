Badminton Milli Takım kampında göz göre göre gelen koronavirüs!

16 Nisan 2021 Cuma, 13:04

Badmintonda koronavirüs paniği yaşanıyor.

Federasyon yönetiminin keyfi tutumu ve karantina, test kurallarına uyulmaması nedeniyle uluslararası müsabaka öncesinde badminton milli takımlarında koronavirüs patlamasına neden oldu.

Tüm dünyanın ve ülkemizin içinde bulunduğu pandemi sürecinde iddialara göre Badminton Federasyonu milli takım kampında skandal bir olay gerçekleşti

TESTİ GECİKTİRDİ!

6-8 Nisan 2021 tarihleri arasında; 2024 olimpiyat hazırlık süreci kapsamında Türkiye Badminton Federasyonuna 2 milli takım antrenörü ve 7 milli takım sporcusu Ankara'ya davet edildi ve milli takım 5 Nisan 2021 tarihinde Türkiye Badminton Federasyonu'nda kampa girdi. Oysa sporcular bulundukları illerde idman yapma isteklerini federasyona bildirmişlerdi. Tüm takımın 6 Nisan 2021 tarihinde sabah saat 9:30'da covid (pcr) testine alınmasının hemen sonrasında tüm ekip beslenme dersi için federasyon seminer salonunda yaklaşık 1,5 saat toplandı. Tam da bu sırada milli takım sporcularından Ö.B.’ın covid testi pozitif (mutasyonlu) çıktığı açıklandı.

Bunun üzerine federasyon yetkilileri Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik’in bilgisi dahilinde covid testi pozitif çıkan milli sporcuyu ve temaslı tüm kafileyi karantinaya almak yerine apar topar evlerine göndererek büyük bir sorumsuzluğa imza attı.

Böylece karantinaya alınmayan sporcu ve antrenörlerin kimisi arabasıyla kimisi trenle ve kimisinin de uçakla gönderildiği skandal kararla sadece sporcu ve antrenörlerin değil, yolculuk yaptıkları sırada vatandaşlarında hayatı tehlikeye atılmış oldu.

FEDERASYON ÇALIŞANLARI VE SPORCULARIN DURUMU

Edinilen bilgilere göre olay sonrasında birçok federasyon çalışanı Covid-19 virüsüne yakalanırken, kampa katılan bazı sporcuların ise sağlık durumu hiç iyi değil. Kamptaki hizmetli personelin bir bölümünün de mutasyonlu virüse yakalandığı söylendi.

Tüm bunlar gerçekleşirken federasyon başkanı Murat Özmekik’in ise yaklaşan federasyon seçimleri öncesinde kendisine kulis yapmak için destekçilerine malzeme yardımı yapmak amacıyla yurt içi seyahatte olduğu ve olayı telefon ile yönettiği, olayın sorumluluğunu ise bir personele yüklemeye çalıştığı da gelen bilgiler arasında. Gençlik Spor Bakanlığı ise bu durumdan bir hayli rahatsız.