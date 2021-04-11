BAE duyurdu: İlk Arap kadın astronotu NASA'da eğitilecek
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ilk kadın Arap astronotun seçildiğini ve ABD'nin NASA uzay üssünde eğitime başlayacağını duyurdu.
BAE Başkan Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyhi Muhammed bin Raşid Al Maktum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, daha önce duyurulan astronot yetiştirme programına BAE'li 4 bin kişinin başvuru yaptığını ifade etti.
Başvurular arasında 2 kişinin seçildiğini belirten Al Maktum, "İlk Arap (kadın) astronot Nora Al Matruşi ve Muhammed Al Mulla, BAE'nin yeni astronotları oldu" dedi.
Al Maktum, iki yeni adayın yakın bir sürede, ABD'nin NASA Astronot Programı'nda eğitim almaya başlayacaklarını söyledi.
Yerel medyaya göre, ilk kadın Arap astronot olacak Al Matruşi 27 yaşında ve BAE Üniversitesi Mekanik Mühendisliği bölümü mezunu.
BAE'NİN UZAY FAALİYETLERİ
BAE, 2018'de astronotluk eğitimi almaları için Hazza Al Mansuri ve Sultan Al Neyadi adındaki iki BAE vatandaşını Rusya'ya göndermişti.
Al Mansuri, Rusya'daki 1 yıllık eğitimin ardından 8 günlük uzay yolculuğu görevini başarılıyla tamamlamıştı.
Merkezi Dubai'de yer alan Muhammed bin Raşid Uzay Merkezi ile NASA, 2020'de BAE'li astronotların eğitilmesi için ortak bir anlaşma imzalamıştı.
BAE, Şubat 2021'de Mars'a gönderdiği "Hope (Umut)" adı verilen uydu aracı başarıyla Mars yörüngesine yerleşmesiyle, bunu yapabilen ilk Arap ülkesi olmuştu.
Video Haberler
- Neredeyse başka kadınla evleniyordu!
- İstanbul'un göbeğinde bıçaklı cinsel saldırı
- Adalet Bakanı Gül'ün annesi son yolculuğuna uğurlandı
- Davutoğlu'nun halay sırasındaki zor anları
- İkiz kardeşler aynı gün koronavirüsten yaşamını yitirdi
- Halk otobüsünde sosyal mesafe ve maske tartışması
- Hemşirenin otomobiliyle 30 metreden bahçeye uçma anı
- Ölümden kıl payı kurtuldu
- Pitbull dehşeti! Kediyi parçalayarak öldürdü
- İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul videosu
En Çok Okunan Haberler
- Ziya Selçuk'tan 'Okullar kapanacak mı?' sorusuna yanıt
- CHP yaptı, Erdoğan yeni talimat verdi
- Türk gemisine arama
- Oyuncu Mehtap Ar yaşamını yitirdi
- Ayakta kalma krizinde son açıklama Michel'den:
- Kapımızı kırarak içeri girmek istediler
- Covid-19 tablosu açıklandı
- Son anket sonuçlarında çarpıcı oran: Yüzde 76
- Müjde Ar'ın kardeşi Mehtap Ar kimdir?
- Savcıya göre bu soru hakaret