BAE’nin gözü F-35’te
ABD’de Biden yönetimi, Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) yapılan F-35 satışını inceleme gerekçesiyle askıya alırken BAE’de hükümete bağlı silah şirketi EDGE, satışa yeşil ışık yakıldığı takdirde tedarik zincirine dahil olmak istediğini duyurdu.
Reuters’ın haberine göre şirketin CEO’su Faysal el Bannai, IDEX Uluslararası Savunma Fuarı ve Konferansı’nda yaptığı açıklamada, “Ülkeye girecek herhangi bir platformda tedarik sürecinde dahil olacaklarını” söyledi. Biden yönetiminin inceleme sürecine ilişkin ise “sonunda kendileri için doğru karara varacaklarına inanıyorum” dedi. İsrail savunma şirketleri ile temasta olduklarını söyledi.
ATİNA İLE İŞBİRLİĞİ
Öte yandan Abu Dabi-Atina arasında da savunma işbirliği adımları sürüyor. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panayiotopoulos geçen hafta BAE’ya ziyaret etti. IDEX Fuarı’nın açılışına katıldı. ABD’nin Ortadoğu’daki önemli müttefiklerinden BAE, uzun bir süredir Washington’dan F-35 satın almak istiyordu. BAE’nin bu talebinin önü, İsrail ile ilişkilerini Kasım 2020’de bir anlaşma ile normalleştirmesinin ardından açılmıştı. Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın, 20 Ocak’taki görevinin son gönünde BAE’ye F-35 tipi savaş uçağı satışına onay veren bir anlaşma imzaladığı belirtilmişti. BAE’nin ABD Büyükelçiliği, F-35 ve diğer savunma ekipmanlarının da yer aldığı anlaşmanın bedelinin 23 milyar dolar olduğunu duyurmuştu. Türkiye, Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi aldığı gerekçesiyle ABD tarafından F-35 programından çıkarılmıştı.
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