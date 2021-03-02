Bafetimbi Gomis: "Bu hikaye burada bitmedi, bir gün geri döneceğim"
Bir dönem Galatasaray forması giyen Bafetimbi Gomis, forma hediye ettiği iş insanı Zorbey Erkoçkar’ın fotoğrafının altına, “Bu hikaye burada bitmedi. Bir gün geri döneceğim” yorumunda bulundu.
Bir dönem Galatasaray forması giyen Bafetimbi Gomis, forma hediye ettiği iş insanı Zorbey Erkoçkar’ın fotoğrafının altına, “Bu hikaye burada bitmedi. Bir gün geri döneceğim” yorumunda bulundu.
Bir dönem Galatasaray forması giyen ve attığı gollerle taraftarın gönlüne taht kuran Bafétimbi Gomis, iş insanı Zorbey Erkoçkar’a sarı-kırmızılı forma hediye etti. Zorbey Erkoçkar ise o anlara ait fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaştı. Ünlü oyuncu, fotoğrafın altına ise, “Bu hikaye burada bitmedi, bir gün geri döneceğim” yorumunda bulundu.
35 yaşındaki oyuncunun yorumu ise okuyanları heyecanlandırdı. Fotoğrafın altına binlerce taraftar yorum yaptı. Tecrübeli oyuncuyu kulübün parçası olarak görmek istediklerini belirten sarı-kırmızılı taraftarlar, yönetime de gönderme yaptı.
Gomis’in yerinin kendilerinde çok farklı olduğunu ifade eden Erkoçkar, “Gerek golleri, gerek insanlığı ile çok sevdik. Güzel bir dostluğumuz oldu. Kendisi bana forma hediye etmişti. Ben de o anları aylar sonra sosyal medya hesabımdan paylaştım. Yorumu görünce çok heyecanlandım” dedi.
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