Bafetimbi Gomis korkuttu

21 Mart 2021 Pazar, 14:12

Bir dönem Galatasaray forması giyen ve şu anda Suudi Arabistan’da oynayan Bafetimbi Gomis Al Hilal ve El Kadisiyah’ın karşı karşıya geldiği maçta kısa süreli bir baygınlık geçirdi.

Tecrübeli golcü sarı kırmızılı ekipte forma giydiği dönemde de benzer bir sorun yaşamıştı. Dün oynanan maçın ilk dakikalarında yere yığılan Fransız golcüye sağlık ekipleri hemen müdahale etti. Kısa bir süre kenarda dinlenen Gomis, sonrasında tekrar oyuna dahil oldu.

DAHA ÖNCE DE OLDU

Galatasaray forması giyerken baygınlık geçiren Gomis, daha önce forma giydiği Marsilya ve Swansea takımlarında da aynı sorunla karşı karşıya kalmıştı. Gomis’in hastalığının birçok nedenden kaynaklanabileceği belirtilmiş ve hastalığın adının Vazovagal Senkop olduğu açıklanmıştı.

22 GOLE DİREKT KATKI

24 haftası geride kalan Suudi Arabistan liginde Bafetimbi Gomis tüm maçlarda forma giyerken takımına 18 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.



