Bağcılar'da 34 yaşındaki kadın, yaşlı komşusunu gasp ettikten sonra yakmak istedi

Bağcılar'da 34 yaşındaki Gözde A., 71 yaşındaki komşusunu iddiaya göre gasp ettikten sonra eşarpla boğmaya çalışıp yakmak istedi. Yaşlı kadının durumunun ağır olduğu belirtildi.

DHA
27 Nisan 2021 Salı, 13:54
Bağcılar'da 34 yaşındaki kadın, yaşlı komşusunu gasp ettikten sonra yakmak istedi
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Olay Bağcılar Güneşli Mahallesi'nde önceki gün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kreş öğretmeni 34 yaşındaki Gözde A. aynı apartmanda kaldığı komşusu 71 yaşındaki Gülcemal Ç., kolundaki bilezikleri gasbetti.

Gözde A. daha sonra yaşlı kadını boğmaya çalıştı. Bununla da yetinmeyen Gözde A., Gülcemal Ç.'yi yakmak istedi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Gözde A.'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Gözde A. tutuklandı. Durumu ağır olan Gülcemal Ç., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavi gören Gülcemal Ç.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.


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