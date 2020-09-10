Bağcılar’da iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü
Bağcılar’da aralarında husumet olduğu öğrenilen gruplar arasındaki silahlı kavgada bir kişi vurularak hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde Bağcılar Demirkapı Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, aralarında husumet olduğu öğrenilen iki gruptan biri 34 AAD 020 plakalı aracıyla Demirkapı Mahallesi’ne geldi. Karşı karşıya gelen husumetli gruplar arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından mahallede bulunanlar araçla gelen iki kişiye silahla ateş açtı.
Silahla vurulan sürücü M.K.A. (20) kaçmaya çalıştığı sırada iki araca çarparak dururken, yanındaki arkadaşı ise araçtan inip kaçmaya devam etti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise sürücü M.K.A.’ya müdahale etti.
Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü en yakın hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan bütün müdahalelere rağmen sürücü M.K.A. kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri yaralı arkadaşını bırakarak kaçan şahsı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Çalışmalarını sürdüren ekipler, olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Olayı gören Mehmet Sait İmrendi, "Araç yukarından geldi diğer araca vurdu. Vurunca döndü. Araçtan biri indi kaçtı. Şoför de araç içinde kaldı şok geçirmişti. Hareket etmiyordu ambulans aldı götürdü. Çatışma yukarıda oldu çatışmayı görmedim” şeklinde konuştu.
En Çok Okunan Haberler
- Kuru öksürük şikayetiyle gitti, hayatının şokunu yaşadı
- Demirtaş'tan, Akşener'in kahvaltı cevabına yanıt!
- Bahçeli AKP'yi karıştırmak için bunu yaptı
- Korkutan 'Gerçek vefat ve vaka sayısı' açıklaması
- NATO Konseyi, Türkiye gündemiyle toplanıyor
- Tutuklu gazetecilere tahliye
- İstanbul'da yeni koronavirüs yasakları!
- Tuğgeneral Sezgin Erdoğan şehit oldu
- Altaylı'dan kendisini yalanlayan Erbaş'a yanıt!
- Çantada bozuk para var sandı, 2.5 kilo altın çıktı
Video Haberler
- Ordu'yu sel vurdu, araçlar suda yüzdü
- İskelenin halatı koptu, işçiler son anda ölümden döndü
- Çıplak ayakla turşuluk biberleri ezen genç tepki topladı
- Uyarıları dinlemediler! Tepki çeken görüntüler
- CHP'li Engin Özkoç'tan Erol Mütercimler'e çok sert tepki
- CHP'li isim açtı ağzını yumdu gözünü: Şov peşindeler!
- Tramvay otomobile çarptı: 1 yaralı
- Gürgen Öz: Tutuyor bırakmıyor, ekonomi iyi!
- Gelibolu'da ormanlık alanda yangın
- Öğretim görevlisi kütüphanenin girişinde ölü bulundu
En Çok Okunan Haberler
- Kuru öksürük şikayetiyle gitti, hayatının şokunu yaşadı
- Demirtaş'tan, Akşener'in kahvaltı cevabına yanıt!
- Bahçeli AKP'yi karıştırmak için bunu yaptı
- Korkutan 'Gerçek vefat ve vaka sayısı' açıklaması
- NATO Konseyi, Türkiye gündemiyle toplanıyor
- Tutuklu gazetecilere tahliye
- İstanbul'da yeni koronavirüs yasakları!
- Tuğgeneral Sezgin Erdoğan şehit oldu
- Altaylı'dan kendisini yalanlayan Erbaş'a yanıt!
- Çantada bozuk para var sandı, 2.5 kilo altın çıktı